В Україні після закінчення зимового локдауна карантинні обмеження будуть чинними впродовж усього 2021 року. Водночас загальний карантин в країні можуть продовжити ще до 2023 року.

За прогнозами лікарів, до того часу поширення COVID-19 може зупинитися. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власне джерело у Кабінеті Міністрів.

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За даними ЗМІ, до 2023 року перехворіє значна кількість людей у всьому світі.

Після 24 січня 2021 року відкриється бізнес, але обмеження триватимуть увесь 2021 рік. За нашими розрахунками, карантин заплановано до 2023 року,

– повідомило джерело.

Зверніть увагу! Наразі Міністерство охорони здоров'я не бачить підстав для введення у майбутньому нового локдауну. Після завершення жорстких обмежень планують повернутися до загальнонаціонального карантину, а за потреби – до адаптивного. Детальніше про це – читайте тут.

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