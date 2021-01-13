Кабмін може продовжити карантин в Україні до 2023 року, – ЗМІ
В Україні після закінчення зимового локдауна карантинні обмеження будуть чинними впродовж усього 2021 року. Водночас загальний карантин в країні можуть продовжити ще до 2023 року.
За прогнозами лікарів, до того часу поширення COVID-19 може зупинитися. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власне джерело у Кабінеті Міністрів.
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За даними ЗМІ, до 2023 року перехворіє значна кількість людей у всьому світі.
Після 24 січня 2021 року відкриється бізнес, але обмеження триватимуть увесь 2021 рік. За нашими розрахунками, карантин заплановано до 2023 року,
– повідомило джерело.
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