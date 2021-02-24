Кабмін дозволив змінювати по-батькові з 14 років на власний розсуд

Українці зможуть за бажання змінювати по батькові вже з 14 років. Окрім того, в Україні можна подати заяву про повторну зміну по батькові.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив у середу, 24 лютого.

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Світлину відповідної постанови опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Постанова Кабміну / фото з телеграм-каналу Гончаренка

До цього зміни могли відбутися, якщо про батька дитини немає відомостей або він змінює власне ім'я.

Що було раніше

3 червня 2020 року Кабмін дозволив українцям добровільно змінювати власне по батькові. Однак таку можливість люди отримували з 16 років.

У 14 років підлітки могли змінити своє по батькові лише з дозволу батьків.

Однак якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, то спір між ними мав право вирішувати орган опіки та піклування або суд.

Відповідно до чинного законодавстваУкраїни, українці можуть вільно змінювати ім’я або прізвище.