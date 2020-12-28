Кабмін доручив перевірити тарифи постачальників газу
У Кабінеті міністрів доручили тимчасовому виконувачу обов'язки міністра енергетики Юрію Вітренку перевірити ціну на газ. Зокрема, і наскільки обґрунтовані тарифи на транспортування газу.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 грудня. Про це мовиться на 24 каналі.
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За його словами, необхідно провести аудит формування тарифу та зниження цих складових. На думку прем'єра ці ціни є несправедливими та невиправданими з ринкової точки зору.
Це стосується тарифу на транспортування газу та газових коефіцієнтів й інших складових.
Вибір постачальника
Шмигаль також нагадав, що з липня 2020 року українці можуть вільно обирати постачальника газу.
Тому закликаю громадян обирати для себе найкращого постачальника та не переплачувати тим, хто намагається спекулятивно заробити на цінах на газ,
– наголосив Шмигаль.
Крім цього, згодом на своїй сторінці у телеграмі він наголосив, що Міненерго до 25 січня 2021 року має подати на розгляд уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України.
Це має на меті показати українцям, що уряд розуміє проблеми галузі й шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.
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