У Кабінеті міністрів доручили тимчасовому виконувачу обов'язки міністра енергетики Юрію Вітренку перевірити ціну на газ. Зокрема, і наскільки обґрунтовані тарифи на транспортування газу.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 грудня. Про це мовиться на 24 каналі.

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За його словами, необхідно провести аудит формування тарифу та зниження цих складових. На думку прем'єра ці ціни є несправедливими та невиправданими з ринкової точки зору.

Це стосується тарифу на транспортування газу та газових коефіцієнтів й інших складових.

Вибір постачальника

Шмигаль також нагадав, що з липня 2020 року українці можуть вільно обирати постачальника газу.

Тому закликаю громадян обирати для себе найкращого постачальника та не переплачувати тим, хто намагається спекулятивно заробити на цінах на газ,

– наголосив Шмигаль.

Крім цього, згодом на своїй сторінці у телеграмі він наголосив, що Міненерго до 25 січня 2021 року має подати на розгляд уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України.

Це має на меті показати українцям, що уряд розуміє проблеми галузі й шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.

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