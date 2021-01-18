Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузьовича, який пропрацював лише пів року
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня схвалив ряд кадрових змін. Зокрема, звільнив Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.
Відтепер обов'язки очільника відомства виконуватиме Юрій Болоховець. Про це повідомив представник уряду в парламенті, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан на своїй сторінці у фейсбуці.
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На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузьовича Василя Степановича – з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін),
– написав нардеп.
Мокан зазначив, що Кабінет міністрів проголосував за тимчасове покладення обов'язків керівника Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича. Раніше він обіймав посаду заступника голови Держлісагентства.
Уряд також проголосував за погодження призначення:
- Володимира Орлова – першим заступником голови Дніпропетровської ОДА;
- Максима Беспальчука – заступником голови Дніпропетровської ОДА;
- Ольги Горб – заступником голови Дніпропетровської ОДА;
- Олександра Федька – заступником голови Житомирської ОДА;
- Володимира Важинського – заступником голови Тернопільської ОДА;
- Володимира Білика – заступником голови Хмельницької ОДА;
- Володимира Юр'єва – заступником голови Хмельницької ОДА.
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