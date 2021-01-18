Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня схвалив ряд кадрових змін. Зокрема, звільнив Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.

Відтепер обов'язки очільника відомства виконуватиме Юрій Болоховець. Про це повідомив представник уряду в парламенті, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан на своїй сторінці у фейсбуці.

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На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузьовича Василя Степановича – з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін),

– написав нардеп.

Мокан зазначив, що Кабінет міністрів проголосував за тимчасове покладення обов'язків керівника Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича. Раніше він обіймав посаду заступника голови Держлісагентства.

Зверніть увагу! Василь Кузьович пропацював на посаді глави Держлісагентства лише пів року, з липня 2020 року по січень 2021 року.

Що відомо про Василя Кузьовича: коротко Василь Кузьович є уродженцем Львівщини.

Майже усе життя пропрацював у сфері лісового господарства. У 1990 році став кандидатом сільськогосподарських наук.

За особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва у 2005 році нагороджений відзнакою Державного комітету лісового господарства України "Відмінник лісового господарства України".

Член-кореспондент Лісівничої академії наук України з 2010 року.

У липні 2020 року був призначений на посаду глави Державного агентства лісових ресурсів.

Уряд також проголосував за погодження призначення: