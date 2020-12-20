У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що через COVID-19 всі країни світу є "червоними". Зокрема, їх оголосили епідеміологічно небезпечними, тому той, хто прилітатиме в країну, перебуватиме на самоізоляції.

Обмеження в Ізраїлі почнуть діяти 20 грудня 2020 року. Про це повідомили у МОЗ країни.

Читайте також Українські вчені візьмуть участь у розробці ізраїльської вакцини проти коронавірусу

Люди, які прилітатимуть в Ізраїль з-за кордону, будуть змушені пройти 14-денний карантин. Однак перебування на самоізоляції можна буде припинити через 10 днів, якщо особа здасть 2 тести на коронавірус.

Перший аналіз потрібно зробити в день прибуття в країну, а другий – через 9 днів.

Проміжок між 2 аналізами повинен становити не менше ніж 24 години,

– заявили у МОЗ.

До теми Боротьба з COVID-19: які країни найбільше допомагали Україні у 2020 році

За їхніми даними, якщо результати обох тестів виявляться негативними, то перебування на карантині можна буде закінчити.

Зверніть увагу! В Ізраїлі 20 грудня стартував перший етап національної кампанії з вакцинації від коронавірусної інфекції. Детальніше про це – читайте тут.

Як наголосили у МОЗ, від перебування на карантині звільнять осіб, які до 26 грудня 2020 року прилетять в Ізраїль з країн, що були "зеленими" до початку нових обмежень.