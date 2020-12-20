Самоізоляція на 14 днів: в Ізраїлі посилили карантинні обмеження для іноземців
У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що через COVID-19 всі країни світу є "червоними". Зокрема, їх оголосили епідеміологічно небезпечними, тому той, хто прилітатиме в країну, перебуватиме на самоізоляції.
Обмеження в Ізраїлі почнуть діяти 20 грудня 2020 року. Про це повідомили у МОЗ країни.
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Люди, які прилітатимуть в Ізраїль з-за кордону, будуть змушені пройти 14-денний карантин. Однак перебування на самоізоляції можна буде припинити через 10 днів, якщо особа здасть 2 тести на коронавірус.
Перший аналіз потрібно зробити в день прибуття в країну, а другий – через 9 днів.
Проміжок між 2 аналізами повинен становити не менше ніж 24 години,
– заявили у МОЗ.
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За їхніми даними, якщо результати обох тестів виявляться негативними, то перебування на карантині можна буде закінчити.
Як наголосили у МОЗ, від перебування на карантині звільнять осіб, які до 26 грудня 2020 року прилетять в Ізраїль з країн, що були "зеленими" до початку нових обмежень.
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