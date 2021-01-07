Це неможливо, – Ізраїль спростував інформацію про "таємну вакцину" українських чиновників
У МОЗ Ізраїлю спростували інформацію про контрабанду нібито таємне постачання вакцин проти COVID-19 для "підпільної вакцинації" українських чиновників. У відомстві наголосили, що це фізично неможливо.
Речниця ізраїльського очільника МОЗ відкидає можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю. Про це повідомляє BBC News Україна.
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У відомстві пояснили, що для транспортування вакцини потрібні особливі умови перевезення.
Вакцини потребують глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував,
– запевнили в міністерстві.
Там також додали, що поки не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.
Що відомо про нібито підпільне вакцинування
- Українські ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського повідомили про те, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer.
- Вона була призначена виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників. Процедура вакцинації начебто відбувалася таємно у пластичній клініці.
- Все це відбувалося нібито за сприяння голови комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайла Радуцького та очільника Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля.
Реакція української влади
- Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від COVID-19.
- Михайло Радуцький заявив, що ці чутки – це маячня, яку навіть не варто коментувати.
- Денис Шмигаль доручив перевірити усю наявну інформацію про нібито таємну вакцинацію. Шмигаль зауважив, що є прихильником вакцинації, однак вакцинуватиметься у 2 або 3 чергу за власні гроші.
- Олександр Ткаченко назвав інформацію про "таємне вакцинування" російською маніпуляцією. На думку міністра інформаційної політики, це є одним з проявів інформаційної війни Росії проти України.
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