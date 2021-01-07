У МОЗ Ізраїлю спростували інформацію про контрабанду нібито таємне постачання вакцин проти COVID-19 для "підпільної вакцинації" українських чиновників. У відомстві наголосили, що це фізично неможливо.

Речниця ізраїльського очільника МОЗ відкидає можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю. Про це повідомляє BBC News Україна.

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У відомстві пояснили, що для транспортування вакцини потрібні особливі умови перевезення.

Вакцини потребують глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував,

– запевнили в міністерстві.

Там також додали, що поки не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Що відомо про нібито підпільне вакцинування

Українські ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського повідомили про те, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer.

проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer. Вона була призначена виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників. Процедура вакцинації начебто відбувалася таємно у пластичній клініці.

Все це відбувалося нібито за сприяння голови комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайла Радуцького та очільника Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля.

Реакція української влади