На Одещині горіло Леб'яже озеро: вогонь охопив понад 2 гектари території – відео

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Джерело:

ДСНС

В Ізмаїлі ввечері 28 березня сталася пожежа на території Леб'яжого озера. Як повідомили рятувальники, в рекреаційній зоні горів очерет.

На місце загоряння прибули кілька екіпажів пожежників. Вогонь і дим над озером було видно практично з усього міста.

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Що відомо про пожежу

  • Про пожежу на Леб'яжому озері повідомили місцеві жителі о 19:07.


Пожежу в Ізмаїлі гасили рятувальники / Фото ДСНС

  • Вогонь охопив територію у 2 гектари, ситуацію ускладнював сильний вітер.
  • Його швидкість сягала до 18 кілометрів на годину, через це пожежа швидко розповсюджувалась територією навколо озера.
  • У ДСНС повідомили, що, ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем.

Як горіло Леб'яже озеро: відео

  • До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 3 одиниці основної пожежної техніки.
  • Гасили вогонь впродовж 2 годин. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Пожежа в Ізмаїлі: відео очевидців