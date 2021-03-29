На Одещині горіло Леб'яже озеро: вогонь охопив понад 2 гектари території – відео

Джерело:ДСНС
В Ізмаїлі ввечері 28 березня сталася пожежа на території Леб'яжого озера. Як повідомили рятувальники, в рекреаційній зоні горів очерет.
На місце загоряння прибули кілька екіпажів пожежників. Вогонь і дим над озером було видно практично з усього міста.
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