На Одещині горіло Леб'яже озеро: вогонь охопив понад 2 гектари території – відео
В Ізмаїлі ввечері 28 березня сталася пожежа на території Леб'яжого озера. Як повідомили рятувальники, в рекреаційній зоні горів очерет.
Джерело:ДСНС
На місце загоряння прибули кілька екіпажів пожежників. Вогонь і дим над озером було видно практично з усього міста.
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Що відомо про пожежу
- Про пожежу на Леб'яжому озері повідомили місцеві жителі о 19:07.
Пожежу в Ізмаїлі гасили рятувальники / Фото ДСНС
- Вогонь охопив територію у 2 гектари, ситуацію ускладнював сильний вітер.
- Його швидкість сягала до 18 кілометрів на годину, через це пожежа швидко розповсюджувалась територією навколо озера.
- У ДСНС повідомили, що, ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем.
Як горіло Леб'яже озеро: відео
- До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 3 одиниці основної пожежної техніки.
- Гасили вогонь впродовж 2 годин. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Пожежа в Ізмаїлі: відео очевидців
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