В Ізмаїлі ввечері 28 березня сталася пожежа на території Леб'яжого озера. Як повідомили рятувальники, в рекреаційній зоні горів очерет.

На місце загоряння прибули кілька екіпажів пожежників. Вогонь і дим над озером було видно практично з усього міста. До теми За добу – понад 70 гектарів згорілої землі: чому категорично не можна палити траву – фото, відео Що відомо про пожежу Про пожежу на Леб'яжому озері повідомили місцеві жителі о 19:07.

Пожежу в Ізмаїлі гасили рятувальники / Фото ДСНС Вогонь охопив територію у 2 гектари, ситуацію ускладнював сильний вітер.

Його швидкість сягала до 18 кілометрів на годину, через це пожежа швидко розповсюджувалась територією навколо озера.

У ДСНС повідомили, що, ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Як горіло Леб'яже озеро: відео До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 3 одиниці основної пожежної техніки.

Гасили вогонь впродовж 2 годин. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Актуально У Києві пожежники врятували 3 людей: але згоріли 2 дивани та телевізор Пожежа в Ізмаїлі: відео очевидців