Із Зеленським бореться Медведчук та Порошенко, – соціолог
Соціолог Володимир Паніотто заявив, що з президентом Володимиром Зеленським бореться одразу 2 опозиції – проросійська та проєвропейська. Мовиться про нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та п'ятого президента Петра Порошенка.
Що заявив соціолог
Медведчук і Порошенко використовують великі інформаційні ресурси у боротьбі з Зеленським. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто заявив у інтерв'ю "РБК-Україні".
Читайте також "Слуга народу" найпопулярніша на Сході: соціолог про рейтинг партії
Для цього вони використовують свої телеканали.
"Це все канали, які ведуть інформаційне мовлення 24 години на добу", – підкреслив соціолог.
Медійна підтримка Зеленського, за словами Паніотто, не безумовна.
Це телеканал "1+1", який має декілька інформаційних передач кілька годин на добу. Тому це навіть не до порівняння,
– заявив гендиректор КМІС.
Він додав, що хоча Зеленський чітко заявляє про європейську орієнтацію, "партія Порошенка і його телеканали, набагато більше борються з Зеленським, ніж із проросійським Медведчуком чи Бойком".
За словами соціолога, це дуже часто йде на користь ОПЗЖ, а не Порошенку.
Поділитися новиною