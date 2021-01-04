Соціолог Володимир Паніотто заявив, що з президентом Володимиром Зеленським бореться одразу 2 опозиції – проросійська та проєвропейська. Мовиться про нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та п'ятого президента Петра Порошенка.

Що заявив соціолог

Медведчук і Порошенко використовують великі інформаційні ресурси у боротьбі з Зеленським. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто заявив у інтерв'ю "РБК-Україні".

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Для цього вони використовують свої телеканали.

"Це все канали, які ведуть інформаційне мовлення 24 години на добу", – підкреслив соціолог.

Медійна підтримка Зеленського, за словами Паніотто, не безумовна.

Це телеканал "1+1", який має декілька інформаційних передач кілька годин на добу. Тому це навіть не до порівняння,

– заявив гендиректор КМІС.

Він додав, що хоча Зеленський чітко заявляє про європейську орієнтацію, "партія Порошенка і його телеканали, набагато більше борються з Зеленським, ніж із проросійським Медведчуком чи Бойком".

За словами соціолога, це дуже часто йде на користь ОПЗЖ, а не Порошенку.

Зверніть увагу! На думку Паніотто, високі показники Зеленського у президентському рейтингу зумовлені відсутністю альтернативи. Адже рівень довіри до старих політиків впав ще після 2014 року.