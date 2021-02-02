Виїхав із паспортом брата: із Данії до України екстрадували керівника наркоугрупування: фото

Працівники департаменту внутрішньої безпеки поліції зустріли мешканця Житомира, який майже 2 роки переховувався від правоохоронців за кордоном. Затримали чоловіка у Данії, після чого, за сприяння Інтерполу, зловмисника екстрадували до України.
Джерело: департамент внутрішньої безпеки поліції України
За даними слідства, затриманий був організатором угрупування, яке займалося розповсюдженням амфетаміну. Судячи з того, що чоловіком займалися саме працівники внутрішньої безпеки, він міг працювати в МВС.
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Поліцейські затримали всіх членів наркоугруповання / Фото поліції України
Чоловіку та його поплічникам вже оголосили підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів. Якщо його провину визнають в суді, йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.
Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Під час спецоперації поліцейські затримали всіх членів угрупування, окрім ватажка / Фото поліції України