Іванофранківець Роман Сорока хоче поставити кулінарний рекорд у домашніх умовах – створити найбільший в Україні шкварок. До цього він ретельно готується та відточує майстерність.

Шкварки чоловік виготовляє зі шкіри свині. Спочатку ретельно чистить її, відварює, сушить, а далі – смажить. За декілька секунд виростає велетенський хрусткий снек.

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Наразі найбільший, який йому вдалося зробити, був за розміром у 38 сантиметрів.

Він манюнький. Звичайно, в країнах Латинської Америки роблять значно більші. Це нормально для них, адже вони цим займаються все життя. Я буду старатися, щоб він був трішечки більший,

– запевнив Роман Сорока.

Роман – радіоведучий, а приготування шкварків – це його кулінарне хобі. Перші спроби почав робити ще 8 років тому, коли побачив такі смаколики в англійському серіалі.

"Англійці – народ здоровий, розсудливий, вчений. Вони 100% про своє здоров'я піклуються надзвичайно добре. Можливо, саме завдяки цьому продукту англійці підкорювали моря, розвивали капіталізм, винаходили парові машини і навіть відкривали теорію еволюції. Однак в нас, на жаль, нема такого продукту, але є сакральна тварина – свиня", – сказав Сорока.



Роман Сорока смакує шкварки з шоколадом / Скриншот з відео

"Хрюстики" від Романа Сороки

Свою страву Роман називає "хрюстики". Починав із маленьких снеків, поступово вдосконалюючи технологію. Для цього штудіював рецепти навіть іспанською мовою.

За його словами, смакувати шкварки можна з сіллю, різноманітними соусами та навіть із шоколадом.

З шоколадом – це набагато смачніше. Розтоплюєте шоколад. Смакота та й годі,

– запевнив Сорока.

Дружина Романа – Лілія – захоплення чоловіка підтримує. У сам процес не втручається, але дегустує із задоволенням.

"Я до кожного захоплення свого чоловіка ставлюся надзвичайно позитивно. Він креативний. Як то кажуть, Бог нам дав 1% таланту, а 99% – треба творити і багато працювати. Свинячі шкірки, до речі, дуже корисні. Багато мають вітамінів", – розсповіла Лілія Сорока.

Наразі Роман відточує технологію виготовлення гігантських шкварків, а далі планує зробити страву національним рекордом.