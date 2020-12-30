Президент України Володимир Зеленський приїхав у Івано-Франківськ на робочу нараду. Місцеві засоби масової інформації не змогли потрапити на неї.

У знак протесту видання "Галка" в заголовку написало, що президент провів "якусь нараду". Про це повідомили на сайті ЗМІ.

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Хто був присутній на нараді

За даними видання, в ОДА збиралися:

президент Володимир Зеленський;

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;

новий голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук;

голова облради Олександр Сич;

мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Протести журналістів

На сайті "Галка" зазначили, що вперше за роки незалежності України на робочу нараду в Івано-Франківській ОДА не запросили жодного місцевого журналіста чи представника національних телеканалів на Прикарпатті.

Місцеві медіа публікують порожні смуги в новинах про заяви Зеленського. Зокрема, видання "Ратуша" просить вибачення у читачів за відсутність інформації.

Детальніше про це ми вам, на жаль, не розповімо, адже представників ЗМІ на цю важливу імпрезу не запросили. І фото немає,

– зазначили у повідомленні.

Публікують чорні квадрати

"Бліц.Info" опублікувало чорну картинку з написом "Тут могло бути фото президента, але ЗМІ не запросили", а "Репортер" запостив чорний квадрат.



Видання публікують чорні картинки у знак протесту / Фото "Бліц.Info"



Як протестують у виданні / Фото "Галка"



Медіа публікують чорні квадрати / Фото "Репортер"

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