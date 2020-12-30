В Івано-Франківську ЗМІ не запросили на нараду із Зеленським: журналісти влаштували флешмоб
Президент України Володимир Зеленський приїхав у Івано-Франківськ на робочу нараду. Місцеві засоби масової інформації не змогли потрапити на неї.
У знак протесту видання "Галка" в заголовку написало, що президент провів "якусь нараду". Про це повідомили на сайті ЗМІ.
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Хто був присутній на нараді
За даними видання, в ОДА збиралися:
- президент Володимир Зеленський;
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;
- новий голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук;
- голова облради Олександр Сич;
- мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Протести журналістів
На сайті "Галка" зазначили, що вперше за роки незалежності України на робочу нараду в Івано-Франківській ОДА не запросили жодного місцевого журналіста чи представника національних телеканалів на Прикарпатті.
Місцеві медіа публікують порожні смуги в новинах про заяви Зеленського. Зокрема, видання "Ратуша" просить вибачення у читачів за відсутність інформації.
Детальніше про це ми вам, на жаль, не розповімо, адже представників ЗМІ на цю важливу імпрезу не запросили. І фото немає,
– зазначили у повідомленні.
Публікують чорні квадрати
"Бліц.Info" опублікувало чорну картинку з написом "Тут могло бути фото президента, але ЗМІ не запросили", а "Репортер" запостив чорний квадрат.
Видання публікують чорні картинки у знак протесту / Фото "Бліц.Info"
Як протестують у виданні / Фото "Галка"
Медіа публікують чорні квадрати / Фото "Репортер"
Протест журналістів у Херсоні: коротко
- У червні 2020 року Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Херсон, але в облдержадміністрації не акредитували частину ЗМІ на зустріч з главою держави.
- У відповідь місцеві видання почали акцію протесту. На місцевих сайтах з'являлися порожні сторінки з новинами нібито із зустрічі, а замість прямої мови Зеленського журналісти залишали прогалини.
- Також замість декількох букв у прізвищі президента ставили зірочки.
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