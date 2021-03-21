На міському кладовищі Івано-Франківська щодня ховають десятки людей. У міській ритуальній службі побоюються, що місць на цвинтарі може вистачити лише до початку вересня.

Загалом з початку березня цифра похованих вже перетнула позначку в 100 померлих. Детальніше про це – читайте далі.

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Аби встигати з таким обсягом роботи, в Івано-Франківську організували додаткові робочі бригади.

Директор комунального підприємства "Міська ритуальна служба" Андрій Хруник розповів, до основної бригади копальників належать 5 чоловіків. Вони завжди займалися похованнями. Однак наразі створено ще 2 додаткові бригади – по 4 людей.

Дійсно, складні умови, це навантаження. Людям деколи доводиться починати роботу і о 4 – 5 ранку, а останнє поховання – о 16:30,

– відзначив він.

У ритуальній службі схвильовані й кількістю місць для поховання. Побоюються, що з такими темпами їх вистачить до початку вересня.

Резервні ділянки на цвинтарі не є придатними для поховання

Міське кладовище ще має в резерві понад 5 гектарів землі, але ці території зовсім не придатні до використання.

За словами Андрія Хруника, резервні ділянки потрібно:

розчистити;

розпланувати сектори;

нарізати дороги.

"Тільки після того ми зможемо проводити наступні поховання", – додав директор комунального підприємства "Міська ритуальна служба".

Такі роботи зазвичай проводили влітку. Зважаючи на чинні обставини, у 2021 році це почнуть робити одразу, як потепліє.