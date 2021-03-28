В Івано-Франківську сталась пожежа у 5-поверхівці: є загиблий

Вночі 28 березня в Івано-Франківську сталась пожежа у 5-поверховому будинку. У квартирі на 1 поверсі, що спалахнула, знайшли тло чоловіка.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку близько 5 ранку. Вогонь спалахнув у багатоповерхівці на вулиці Північний Бульвар.

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Жителів евакуювали з допомогою автодрабини

Через пожежу довелось евакуйовувати жителів верхніх поверхів. Їх спустили з допомогою автодрабини.

На жаль, не обійшлось без загиблих. У квартирі, в якій і розпочалась пожежа, рятувальники знайшли чоловіка. Його винесли на свіже повітря з надією врятувати. Проте медики констатували смерть.

Вогнеборці встановлюють причини пожежі

Ліквідували пожежу усього за 25 хвилин. Наразі вогнеборці встановлюють причини займання.

Жителів верхніх поверхів довелось евакуювати

У Харкові теж горіла 5-поверхівка

Зазначимо, що 2 дні тому загорівся багатоквартирний будинок у Харкові. Спалахнули речі та дерев'яне покриття 5-поверхівки. З останнього поверху рятувальникам довелось знімати бабусю та дідуся. Для цього використали пожежну драбину.