В Івано-Франківську пара зайнялася сексом на ратуші: мер пропонує зробити послугу платною

На оглядовому майданчику ратуші в центрі Івано-Франківська пара молодиків зайнялася сексом, а перехожі знизу записали все на відео. Запис стала вірусною та розлетілася мережею.

Джерело: фейсбук Руслана Марцінківа, блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y.

Мер міста Руслан Марцінків відреагував на подію майже миттєво, запропонувавши ввести окрему платну послугу для занять коханням із чудовим краєвидом на місто.

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Чи справді чиновник хоче впровадити такі цікаві послуги для мешканців та гостей міста, або він пожартував, невідомо.

За його словами, зібрані кошти можуть піти на реставрацію ратуші.

Нову послугу введемо на ратуші! 100 тисяч гривень за зайняттям коханням на фоні панорами міста! Всі кошти підуть на реставрацію ратуші! Є ідея доручити КП "Центр розвитку міста та рекреації!,

– зазначив Марцінків.

Вірусне відео

Запис статевого акту, який нібито здійснили невідомі, оприлюднив в інстаграмі місцевий блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. На записі не видно, чи молоді люди рішили всіх розіграти, або справді піддалися любовним втіхам.

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