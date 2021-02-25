На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження: що під забороною

Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні карантину від понеділка, 22 лютого. Крім вже наявних обмежень, у регіоні запровадили додаткові обмеження з 25 лютого.

На Прикарпатті продовжує ускладнюватися епідеміологічна ситуація. За минулу добу зафіксовано понад 700 нових випадків захворювань на коронавірус.

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Вчора, 24 лютого на позачерговому засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС затвердили додаткові обмеження для жителів області.

Від 25 лютого на Прикарпатті:

Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.

Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення. Додатково, керівництво Укрзалізниці призупинило продаж квитків до Івано-Франківська.

Усе навчання має відбуватися онлайн. До дистанційної освіти мають перейти заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної, фахової та вищої освіти.

Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи. Або за можливості перевести робочий процес в дистанційний формат зі збереженням заробітної плати. За необхідності – забезпечити переміщення працівників на роботу та з роботи.

В'їзд на територію області наразі обмежений. Діють 16 контрольно-пропускних пунктів, 5 з яких – цілодобові. На них працюють понад півтори сотні нацгвардійців. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг та питають про наявність респіраторних симптомів.

Що вже заборонено:

роботу торгових центрів,

кінотеатрів та інших розважальних закладів,

проведення культурних та релігійних закладів.

Проте продовольчі магазини та ринки не закривають.

Також в Івано-Франківській області розгорнули мобільний госпіталь, що забезпечить 120 ліжкомісць.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, уряд повернув адаптивний карантин від 24 лютого 2021 року. Майже вся Україна перебуває у жовтій зоні, однак Прикарпаття – у червоній.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу