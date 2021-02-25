На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження: що під забороною

25 лютого 2021 , 12:56
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Джерело:

УНІАН

Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні карантину від понеділка, 22 лютого. Крім вже наявних обмежень, у регіоні запровадили додаткові обмеження з 25 лютого.

На Прикарпатті продовжує ускладнюватися епідеміологічна ситуація. За минулу добу зафіксовано понад 700 нових випадків захворювань на коронавірус.

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Вчора, 24 лютого на позачерговому засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС затвердили додаткові обмеження для жителів області.

Від 25 лютого на Прикарпатті:

  • Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.
  • Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення. Додатково, керівництво Укрзалізниці призупинило продаж квитків до Івано-Франківська.
  • Усе навчання має відбуватися онлайн. До дистанційної освіти мають перейти заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної, фахової та вищої освіти.
  • Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи. Або за можливості перевести робочий процес в дистанційний формат зі збереженням заробітної плати. За необхідності – забезпечити переміщення працівників на роботу та з роботи.
  • В'їзд на територію області наразі обмежений. Діють 16 контрольно-пропускних пунктів, 5 з яких – цілодобові. На них працюють понад півтори сотні нацгвардійців. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг та питають про наявність респіраторних симптомів.

Що вже заборонено:

  • роботу торгових центрів,
  • кінотеатрів та інших розважальних закладів,
  • проведення культурних та релігійних закладів.

Проте продовольчі магазини та ринки не закривають.

Також в Івано-Франківській області розгорнули мобільний госпіталь, що забезпечить 120 ліжкомісць.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, уряд повернув адаптивний карантин від 24 лютого 2021 року. Майже вся Україна перебуває у жовтій зоні, однак Прикарпаття – у червоній.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу