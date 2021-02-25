На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження: що під забороною

Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні карантину від понеділка, 22 лютого. Крім вже наявних обмежень, у регіоні запровадили додаткові обмеження з 25 лютого.
На Прикарпатті продовжує ускладнюватися епідеміологічна ситуація. За минулу добу зафіксовано понад 700 нових випадків захворювань на коронавірус.
До теми Понад 8 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика в областях
Вчора, 24 лютого на позачерговому засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС затвердили додаткові обмеження для жителів області.
Від 25 лютого на Прикарпатті:
- Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.
- Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення. Додатково, керівництво Укрзалізниці призупинило продаж квитків до Івано-Франківська.
- Усе навчання має відбуватися онлайн. До дистанційної освіти мають перейти заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної, фахової та вищої освіти.
- Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи. Або за можливості перевести робочий процес в дистанційний формат зі збереженням заробітної плати. За необхідності – забезпечити переміщення працівників на роботу та з роботи.
- В'їзд на територію області наразі обмежений. Діють 16 контрольно-пропускних пунктів, 5 з яких – цілодобові. На них працюють понад півтори сотні нацгвардійців. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг та питають про наявність респіраторних симптомів.
- роботу торгових центрів,
- кінотеатрів та інших розважальних закладів,
- проведення культурних та релігійних закладів.
Проте продовольчі магазини та ринки не закривають.
Також в Івано-Франківській області розгорнули мобільний госпіталь, що забезпечить 120 ліжкомісць.
Коронавірус в Україні
Нагадаємо, уряд повернув адаптивний карантин від 24 лютого 2021 року. Майже вся Україна перебуває у жовтій зоні, однак Прикарпаття – у червоній.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу