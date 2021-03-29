Івано-Франківська область може вийти з червоної зони найближчими днями, – Степанов

Джерело:24 канал
В Івано-Франківській області майже повністю стабілізувалась ситуація з COVID-19. Регіон може вийти з червоної зони вже найближчими днями.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. І додав, що на Прикарпатті можуть запровадити обмеження помаранчевої чи жовтої зони.
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За словами очільника МОЗ, покращення ситуації спостерігається в тих областях, які першими потрапили до червоної зони карантину. Це:
Думаю, що найближчими днями Івано-Франківська область за показниками може бути переведена на помаранчевий чи жовтий рівень епіднебезпеки,
– зазначив міністр.
Він підкреслив, що будь-яка область може перейти з червоної зони до повної стабілізації, в залежності від епідемічної ситуації.
"Саме тому ми і говоримо про продуктивність адаптивного карантину, який діє на території України", – підсумував Максим Степанов.
Які обмеження діють в різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу