В Івано-Франківській області майже повністю стабілізувалась ситуація з COVID-19. Регіон може вийти з червоної зони вже найближчими днями.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. І додав, що на Прикарпатті можуть запровадити обмеження помаранчевої чи жовтої зони.

Зверніть увагу На Івано-Франківщині послаблюють карантин: зняли блокпости на в'їзді в область

За словами очільника МОЗ, покращення ситуації спостерігається в тих областях, які першими потрапили до червоної зони карантину. Це:

Івано-Франківська область;

Закарпатська;

Чернівецька.

Думаю, що найближчими днями Івано-Франківська область за показниками може бути переведена на помаранчевий чи жовтий рівень епіднебезпеки,

– зазначив міністр.

Він підкреслив, що будь-яка область може перейти з червоної зони до повної стабілізації, в залежності від епідемічної ситуації.

"Саме тому ми і говоримо про продуктивність адаптивного карантину, який діє на території України", – підсумував Максим Степанов.

Послаблення карантину на Івано-Франківщині: що відомо

Івано-Франківська область однією з перших потрапила до червоної зони. За рішенням Державної комісії ТЕБ та НС, з 26 лютого в регіоні набули чинності посиленні обмеження.

З 29 березня на Прикарпатті почали послаблювати карантин. Майже на всіх в'їздах до регіону зняли блокпости. Виняток – пост поліції біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності.

Виняток – пост поліції біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності. Також відновили роботу дитячі садки. За словами голови Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, якщо епідситуація в регіоні покращиться, то з 5 квітня можуть відновити навчання у школах для учнів 1 – 4 класів.



Які обмеження діють в різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу