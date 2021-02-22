На Івано-Франківщині ввели червону зону карантину: які нові обмеження

Прикарпаття найбільше потерпає від коронавірусу COVID-19, там зростає кількість хворих. Влада вживає низку заходів, аби стримати поширення хвороби. З 22 лютого область – у червоній карантинній зоні.

Які обмеження діють в Івано-Франківській області з 22 лютого, а що дозволено – читайте далі.

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Що змінила червона зона

Заборонено

Роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та інших розважальних закладів, зокрема – нічних клубів.

Роботу закладів громадського харчування. Водночас – їм можна буде працювати на виніс.

Проведення культурних та релігійних заходів.

Очне навчання для учнів 5 – 11 класів, уроки відбуватимуть дистанційно.

Дозволено

Продовольчі магазини та ринки не закривають. Проте працюватимуть вони лише за умови дотримання правил карантину.

Транспорт продовжуватиме свою роботу у звичному форматі.

Освітні заклади для дітей 1 – 4 класів та дитячі садочки продовжуватимуть працювати. Проте батьки можуть обрати дистанційний формат.

Нові обмеження не оминають гірськолижні курорти. Підйомники у Буковелі працюватимуть, але кафе та ресторани доведеться тимчасово закрити.

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Яка ситуація з COVID-19 на Прикарпатті

► Через погіршення ситуації з COVID-19 в Івано-Франківську почали розгортати мобільний госпіталь, це забезпечить 120 ліжкомісць. Повністю його укомплектувати планують до початку березня.

► Також в області облаштували карантинні блок-пости, де перевіряють стан здоров'я людей. Загалом їх є 16, з них 5 працюють у цілодобовому режимі.

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Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу