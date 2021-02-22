На Івано-Франківщині ввели червону зону карантину: які нові обмеження

Джерело:24 канал
Прикарпаття найбільше потерпає від коронавірусу COVID-19, там зростає кількість хворих. Влада вживає низку заходів, аби стримати поширення хвороби. З 22 лютого область – у червоній карантинній зоні.
Які обмеження діють в Івано-Франківській області з 22 лютого, а що дозволено – читайте далі.
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► Через погіршення ситуації з COVID-19 в Івано-Франківську почали розгортати мобільний госпіталь, це забезпечить 120 ліжкомісць. Повністю його укомплектувати планують до початку березня.
► Також в області облаштували карантинні блок-пости, де перевіряють стан здоров'я людей. Загалом їх є 16, з них 5 працюють у цілодобовому режимі.
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