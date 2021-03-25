На Івано-Франківщині жінку судитимуть за поширення фейків про вакцину проти COVID-19

У Коломиї жінку можуть притягнути до адміністративної відповідальності за поширення неправдивої інформації про вакцину проти COVID-19. Коломиянка на власній сторінці у фейсбуці писала, що препарат не пройшов усі необхідні випробування.

На противницю вакцинації склали адміністративний протокол. На думку правоохоронців, інформація, яку оприлюднила жінка, могла викликати паніку серед населення. Судове засідання у справі відбудеться 8 квітня.

Читайте також 41% українців критикує вакцинацію проти коронавірусу, – опитування

Жінці загрожує штраф або виправні роботи

За свої дії жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.

В Україні вакцинували понад 155 тисяч людей

Джерело: МОЗ

Зазначимо, що станом на 25 березня в Україні вакцинували 155 586 осіб. Одна людина вже отримала другу дозу вакцини. Наразі МОЗ зареєструвало два препарати – Covieshield та CoronaVac.

Актуально Ляшко розповів, коли українців щепитимуть вакциною CoronaVac

Експорт першої вакцини – з Індії – наразі припинили. А от препарат від виробника Sinovac лише прибув в Україну 25 березня. Перша партія налічувала 215 тисяч доз.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу