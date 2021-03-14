На Прикарпатті затримали серійника – молодик викрадав запчастини дорогих автівок. Проте перед затриманням чоловік влаштував з поліцейськими погоню – на швидкості 190 кілометрів на годину.

Викрадач переважно діяв на території західних областей, зокрема й Івано-Франківщини. Місцеві правоохоронці протягом 2020 року отримували систематичні повідомлення про викрадення фар та інших запчастин з машин елітних марок.

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Останнє, що викрав чоловік, – фари Porsche Panamera

Так 13 березня до правоохоронців звернувся житель Івано-Франківська, який заявив, що з його Porsche Panamera вночі зняли передні фари. Поліція опитала свідків та переглянула відео з камер спостереження. Правоохоронці знайшли автівку, на якій і пересувався викрадач.

Зловмисник втікав від поліції та потрапив у ДТП

Вже 14 березня розшукуваний Hyundai зупинили. Проте водій зрозумів, що його збираються затримувати, тому натиснув на газ. При цьому він зачепив одного з правоохоронців.

На шаленій швидкості – 190 кілометрів на годину чоловік протаранив декілька шлагбаумів та патрульне авто. Проте у Рогатині він таки не впорався з керуванням і потрапив у ДТП.

Затриманий – з Одещини

Виявилось, що затриманому 30, він з Одеської області, а в західні регіони приїжджав час від часу, аби здійснити крадіжки. Лише за одну фару зловмисник міг отримати до 30 тисяч гривень.

Цікаво! Як повідомляє GALKA.IF.UA, саме цей чоловік викрав фари з Porsche блогерки СашіБо.

Дивіться фото з Рогатина:

Дивіться відео з місця затримання: