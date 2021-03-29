На Івано-Франківщині послаблюють карантин: зняли блокпости на в'їзді в область

В Івано-Франківській області, яка перебуває в червоній зоні, послаблюють карантин. З 29 березня майже на всіх в'їздах до регіону не буде блокпостів.

Пости поліції залишаться лише біля населеного пункту Поляниця. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Зверніть увагу Червона зона карантину може поповнитися ще однією областю

Відповідне рішення 29 березня ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Нардеп від "Слуги народу" відзначив, що послаблення карантину на Прикарпатті відбуватиметься поетапно.

Комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності,

– зазначив він.

Також на Івано-Франківщині відновлюють роботу дитячі садки.

За словами Радуцького, якщо епідситуація в регіоні покращиться, то з 5 квітня можуть відновити навчання у школах для учнів 1 – 4 класів.

Рекомендую не поспішати з послабленням карантину, – Радуцький

Михайло Радуцький вважає, що не варто поспішати з послабленням карантину. Адже в Україні ще не настав пік третьої хвилі COVID-19, тому слід уважно пом'якшувати обмеження.

"Якщо зняти частину з них завчасно, то це може спровокувати новий спалах коронавірусної хвороби", – підкреслив він.

Державної комісії ТЕБ та НС, з 26 лютого в регіоні набули чинності посиленні обмеження.