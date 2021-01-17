У Косівському районі Івано-Франківської області 16 січня перекинувся квадроцикл. Через це загинув 10-річний хлопчик, а 26-річну жінку з травмами відвезли у лікарню.

Деталі трагедії

Подія трапилася о 20:00 у селі Космач. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту ОДА.

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На квадроциклі перебувало 4 людей, вони їхали ґрунтовою дорогою.

Водій квадроциклу не впорався із керуванням, внаслідок чого відбулося перекидання транспортного засобу,

– мовиться у повідомленні.

Від отриманих травм у кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню помер 10-річний хлопчик. Він мешкав у Космачі.

Іншу травмовану жінку відвезли у Косівську лікарню.

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