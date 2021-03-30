Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що в Італії обвинувачення оскаржило його випробувальний вирок. Українського військового 3 листопада 2020 року повністю виправдали в справі про вбивство італійського журналіста Андреа Роккелі на Донбасі.

Про оскарження виправдального вироку сам Віталій Марків заявив під час презентації дослідження "Битва наративів: дезінформація Кремля щодо справи Віталія Марківа в Італії".

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Вплив цієї справи ще відчувається, і буде відчуватися, поки в ній не буде поставлено остаточну крапку. Взагалі такі речі у голові не вкладалися – що це дійсно відбувається зі мною,

– розповів нацгвардієць.

Він повідомив, що сторона обвинувачення оскаржила виправдальний вирок, а відтак у цій історії поки ще нічого не вирішено.

Справа Віталія Марківа: коротко