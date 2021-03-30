Марків заявив, що в Італії оскаржили його виправдальний вирок
Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що в Італії обвинувачення оскаржило його випробувальний вирок. Українського військового 3 листопада 2020 року повністю виправдали в справі про вбивство італійського журналіста Андреа Роккелі на Донбасі.
Джерело:24 канал
Про оскарження виправдального вироку сам Віталій Марків заявив під час презентації дослідження "Битва наративів: дезінформація Кремля щодо справи Віталія Марківа в Італії".
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Вплив цієї справи ще відчувається, і буде відчуватися, поки в ній не буде поставлено остаточну крапку. Взагалі такі речі у голові не вкладалися – що це дійсно відбувається зі мною,
– розповів нацгвардієць.
Він повідомив, що сторона обвинувачення оскаржила виправдальний вирок, а відтак у цій історії поки ще нічого не вирішено.
Справа Віталія Марківа: коротко
- Українського нацгвардійця звинуватили у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккелі на Донбасі в травні 2014 року.
- Віталія Марківа затримали в Італії у 2017 році, коли він приїхав до матері. Через 2 роки його визнали винним у вбивстві.
- Втім, після розгляду апеляції у 2020 році Апеляційний суд Мілана виправдав українського військового. Він повернувся до України.
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