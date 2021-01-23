В Італї наказали мережі TikTok тимчасово заблокувати облікові записи їхніх користувачів, вік яких не вдалося підтвердити. Все це сталося після смерті 10-річної дівчинки.

Вона нібито грала у гру під назвою "Задуха", внаслідок якої і загинула. Про це повідомляє The Guardians.

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Тепер італійський орган із нагляду за конфіденційністю даних забороняє реєструватись дітям, віком до 13 років. Це означає, що деякі користувачі більше не зможуть завантажувати відео або взаємодіяти з іншими людьми у тіктоці. Однак це правило легко обійти.

Як наслідок, всі неперевірені облікові записи користувачів тимчасово видалили мінімум до 15 лютого.

Що відомо про смертельну гру

У Палермо 10-річна дівчинка брала участь в челенджі в тіктоці. За так званими правилами, було накинути ремінь навколо шиї і затримати дихання. Водночас треба було знімати все це на відео.

На жаль, через це дівчина померла у лікарні після того, як її виявила в 5-річна сестра у ванній зі своїм мобільним телефоном.

Батьки кажуть, що нічого про це не знали.

Зараз прокуратура почала розслідування щодо можливого підбурювання до самогубства. Вони з'ясовують, чи запрошував дівчинку хто-небудь взяти участь в цьому челенджі.

Все, що відомо про тікток – читайте у нашому матеріалі.