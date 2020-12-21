В Італії 21 грудня приблизно о 14:00 на заводі з боєприпасами прогримів вибух. Сталося це на території компанії Sabino Explosives у комуні Казальбордіно.

Внаслідок інциденту загинули щонайменше 3 людини. Про це повідомляє Emergenza24.

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За інформацією МВС Італії, померлі були робітниками заводу. Також кілька людей отримали поранення, однак точної інформації про їх кількість і стан наразі немає. Вибух вже назвали нещасним випадком.

Рятувальники заявили про ймовірність інших вибухів. Через це рух біля підприємства було перекрито, кілька десятків співробітників компанії було евакуйовано.

Додамо, що основним видом діяльності Sabino Explosives є демілітаризація всіх типів звичайних боєприпасів, авіаційних бомб, систем озброєння, ракет, морських мін тощо.

Вибух в Італії 21 грудня: дивіться відео

#Esplosione fabbrica #Casalbordino (CH), chiusa SS16 e ferrovia Adriatica, evacuato un albergo. Dall’alto la ricognizione dell’elicottero Drago54 dei #vigilidelfuoco, a distanza di sicurezza in attesa dell’accertamento degli artificieri dei @_Carabinieri_ [#21dicembre 17:00] pic.twitter.com/4bYBtS7HF3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 21, 2020

Провінція К'єті, де стався вибух: карта