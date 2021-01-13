В Італії знайшли мертвою українку: її тіло було у канаві
В італійському містечку Лоді-Веккіо 11 січня знайшли мертвою українку Валентину Король. Напередодні 52-річну чернівчанку оголосили у розшук.
Чернівчанку шукали протягом двох днів. Про це повідомляє італійське інтернет-видання Fanpage.it.
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Про зникнення жінки повідомив її чоловік. Пошуки розпочали ввечері 9 січня. Правоохоронці знайшли тіло чернівчанки у канаві поруч з будинком, в якому вона мешкала.
Наразі у поліції встановлюють причини смерті.
Містечко Лоді-Веккіо, де знайшли тіло українки: карта
Зауважимо, що мешканці Лоді Веккіо також були зацікавлені зникненням жінки. Її шукали цілим містечком і публікували дописи в групі у фейсбуці.
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