В італійському містечку Лоді-Веккіо 11 січня знайшли мертвою українку Валентину Король. Напередодні 52-річну чернівчанку оголосили у розшук.

Чернівчанку шукали протягом двох днів. Про це повідомляє італійське інтернет-видання Fanpage.it.

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Про зникнення жінки повідомив її чоловік. Пошуки розпочали ввечері 9 січня. Правоохоронці знайшли тіло чернівчанки у канаві поруч з будинком, в якому вона мешкала.

Наразі у поліції встановлюють причини смерті.

Містечко Лоді-Веккіо, де знайшли тіло українки: карта

Зауважимо, що мешканці Лоді Веккіо також були зацікавлені зникненням жінки. Її шукали цілим містечком і публікували дописи в групі у фейсбуці.