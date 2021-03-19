Україна прагне працювати з Німеччиною у сферах IT та енергетики, – Зеленський

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський заявив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах IT, енергетики. та логістики. Президент переконаний, що розвиток та поглиблення партнерства між країнами відбуватиметься попри пандемію коронавірусу.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму.
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За словами глави держави, Україна прагне синхронізувати та інтегрувати свою економіку до господарської системи Євросоюзу.
На цьому шляху особливе значення має співпраця України з Німеччиною – двигуном європейської інтеграції,
– зазначив Зеленський.
За його словами, Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах:
"Залучення іноземних інвестицій – наш пріоритет. З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні здійснюються глибокі структурні реформи", – додав український лідер.
Президент вірить в активну співпрацю, попри пандемію коронавірусу.
Також Зеленський подякував канцлерці Німеччини Ангелі Меркель та уряду за підтримку України в умовах російської агресії, підтримку реформ, розвитку малого та середнього бізнесу, модернізації енергетичного сектору.
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Денис Шмигаль звернув увагу на те, що за підсумками 2020 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України у Європі.
Прем'єр-міністр нагадав, що у серпні 2020 року за підтримки Німеччини в Україні започатковано Енергетичне партнерство, яке відкриває нові можливості взаємовигідної співпраці у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, виробництва водню.
Шмигаль також бачить значний потенціал для поглиблення взаємодії з Німеччиною в авіа- та космічній сфері, промисловості та логістиці, агросекторі, ІТ-партнерстві.Довідка. 19 березня розпочався 4-й українсько-німецький економічний форум, у межах якого відбудеться обговорення можливостей для розширення двосторонньої співпраці між німецьким та українським бізнесом. У 2021 році через коронавірусні обмеження захід відбувається в онлайн-форматі.