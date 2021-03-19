Україна прагне працювати з Німеччиною у сферах IT та енергетики, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах IT, енергетики. та логістики. Президент переконаний, що розвиток та поглиблення партнерства між країнами відбуватиметься попри пандемію коронавірусу.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму.

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Зеленський про напрямки співпраці України та Німеччини

За словами глави держави, Україна прагне синхронізувати та інтегрувати свою економіку до господарської системи Євросоюзу.

На цьому шляху особливе значення має співпраця України з Німеччиною – двигуном європейської інтеграції,

– зазначив Зеленський.

За його словами, Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах:

діджиталізації та IT;

енергетики та енергоефективності;

інфраструктури та логістики;

в аграрній та авіакосмічній галузях.

"Залучення іноземних інвестицій – наш пріоритет. З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні здійснюються глибокі структурні реформи", – додав український лідер.

Президент вірить в активну співпрацю, попри пандемію коронавірусу.

Також Зеленський подякував канцлерці Німеччини Ангелі Меркель та уряду за підтримку України в умовах російської агресії, підтримку реформ, розвитку малого та середнього бізнесу, модернізації енергетичного сектору.

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Шмигаль про результати партнерства між країнами

Денис Шмигаль звернув увагу на те, що за підсумками 2020 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України у Європі.

Прем'єр-міністр нагадав, що у серпні 2020 року за підтримки Німеччини в Україні започатковано Енергетичне партнерство, яке відкриває нові можливості взаємовигідної співпраці у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, виробництва водню.

Шмигаль також бачить значний потенціал для поглиблення взаємодії з Німеччиною в авіа- та космічній сфері, промисловості та логістиці, агросекторі, ІТ-партнерстві.