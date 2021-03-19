Від ліквідації терористів до пошуку людей: історії 5 знаменитих пошукових собак

Собаки – вірні чотирилапі друзі людини. Упродовж історії вони навчилися допомагати, рятувати, охороняти. Через здатність розуміти господаря і виконувати команди вони стали вірними супутниками під час військових вправ.

Найперше історично зафіксоване використання псів у битвах було за 600 років до нашої ери. Якщо колись пси працювали посильними, носили на собі пояси смертників чи винюхували ворога, то сьогодні – вони повноцінні члени команди, які виконують надважливі місії.

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K9 (кінологічні відряди) – ще змалечку готують до різноманітних завдань: починаючи від атаки на ворога й закінчуючи десантуванням із військового гвинтокрила. Оскільки деякі завдання вони виконують на рівні з людьми, то і права в них однакові.

У багатьох країнах за образу службового пса можна отримати штраф, а якщо його вдарити, то можна не тільки відчути на собі мертвий хват його щелепи, а й навіть сісти за ґрати.

Зазвичай на службу беруть німецьких або бельгійських вівчарок, бладхаундів, голландських вівчарок і золотистих ретриверів. Термін служби псів: від 6 до 9 років. Піти у відставку таким "працівникам" можна тільки у випадку поранення, хвороби або смерті.

Німецька вівчарка, на ім'я Тракр і його напарник Джеймс Сімінгтон працювали в пошуково-рятувальному підрозділі. Крім того, що Тракр шукав загублених людей, він ще й винюхував контрабанду.



Тракр і Джеймс Сімінгтон/ Фото Getty Images

За час своєї служби, він зміг віднайти заборонених товарів на суму понад 1 мільйон доларів. Але запам'ятався він світові не через це.

У 2001 році тодішні американські закони зобов'язували присипляти службових собак, чий строк служби закінчився. Сімінгтон не хотів вбивати вірного друга і взяв відпустку, щоби побути з псом наодинці. І все могло бути добре, якби не теракт 11 вересня.

Сімінгтон і Тракр наступного дня вже були в Нью-Йорку. І почали власні пошуки вцілілих. Поки рятувальники розгрібали завали, Тракр почув, що під руїнами хтось є. То була Женель Гузман – остання вціліла людина після терактів. Її вдалося врятувати, але пес зліг у лікарню через виснаження, отруйні гази й опіки.



Тракр врятував останню вцілілу людину / Фото Insider

! Журнал Time після цього заніс собаку до списку найгероїчніших тварин в історії. А 2005 року обоє отримали відзнаку за "надзвичайну службу людству".

Але доля Тракра після теракту склалася без хепіенду. Внаслідок отриманих травм, у нього відмовили задні лапи і він був змушений пересуватися на візку. Він помер у 2009 році, але Тракр таки зміг залишити по собі життя.

Клонування ДНК собаки

ДНК пса відправили в лабораторії Південної Кореї для клонування. Для Сімінгтона й у пам'ять про Тракра клонували 5 цуценят: Траст, Солес, Велор, Продіджі й Дежавю. Кожен із них названий однією із рис Тракра. І вони точно так само, як і їхній батько стали пошуково-рятувальними собаками.



Собаки, яких клонували з ДНК Тракра / Фото Malibu Times

Трео – cхрещений вид чорного лабрадора-ретривера й англійського спанієля. Служив він у Ветеринарному корпусі Королівської армії Британії. Цікаво, що в армію він потрапив випадково.



Трео / Фото Alchetron

Річ у тім, що його попередні власники віддали Трео військовим, бо той кидався на людей, але назад армійці його вже не повернули. Його відправили спочатку на 12-тижневий тренувальний курс, а потім і в Ірландію. Служити за 3-річним контрактом, як собака-шукач вибухівок і зброї.

У 2008 році відрядили служити в Афганістан. Завдання – шукати саморобні вибухівки і зброю, знешкоджувати їх, аби військові могли вільно пересуватися. Трео вдавалося легко винюхувати так звані "ланцюгові бомби". Небезпека тільки в тому, що вони й самі можуть наступити на таку вибухівку.

До речі, Трео був одним із 25 собак, яких відправили на допомогу британським військовим. Він настільки ефективно знаходив пастки терористів, що в у радіопереговорах таліби не один раз згадували, що бомби треба ховати так, "щоби той чорний пес їх не знайшов".

За сумлінну службу і збереження не одного життя військових, Трео нагородили медаллю Дікіна у 2010 році. Цю відзнаку прирівнюють до людської нагороди – Хреста Вікторії. Остання вважається найвищою та найпочеснішою військовою відзнакою Британії за мужність перед лицем ворога.



Медаль Дікіна для Трео / Фото Bravehood

Що відомо про Медаль Марії Дікін? Це нагорода, створена в 1942 році для відзнаки заслуг тварин у Другій світовій війні. Вважається найпрестижнішою нагородою, яку можна присвоїти тваринам.



Станом на 2010 рік її отримали 26 собак, 32 голуби, 3 коні й 1 кіт.

Німець Лекс став першим псом в історії, якого відправили на пенсію. У 2006 році Лекса разом із власником Дастіном Лі відправили в Ірак, де вони мали патрулювати територію й зачищати зони від вибухівок. Відрядження тільки почалося й мало тривати близько 2 років, але в березні 2007 року на американську базу прилетів снаряд.



Лекс разом з Дастіном Лі в Іраці / Фото Wikimedia

Попри свої поранення Лекс намагався відтягнути Дастіна до медиків, аби ті врятували його, але було вже пізно. Пса поклали на лікування, а потім мали приспати, адже бойові собаки до нормального життя зазвичай не повертаються.

Втім, сім'я військового створила петицію, яку допомогли розкрутити журналісти. Законодавство трохи змінили, що дозволило забирати службових собак у цивільне життя.

До речі, Лекс теж має відзнаку "Фіолетове серце", її дають пораненим військовим, або посмертно нагороджують за заслуги в бою.

Бельгієць Каїро – собака, який допоміг ліквідувати Бен Ладена. Такі, як він – це вже смертельна зброя в умілих руках. Власник пса, Віл Чесні готував Каїро для атаки на ворога. Завдання таких пухнастих машин – знешкоджувати противника.

Каїро навчили й винюхувати вибухівку. Його перше відрядження було в Афганістан у 2009 році.



Каїро / Фото NY Post

Згодом, нове відрядження – Пакистан – участь у спецоперації "Спис Нептуна" в травні 2011 року. Це було полювання на терориста Осаму бен Ладена. Каїро відіграв у цій місії надважливу роль.

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Перед тим, як американські командос спустилися землю й почали штурмом брати будинок терориста, першим на землю ступив Каїро. Він прочесав територію упевнившись, що вона вільна від мін, бомб і ворожих пасток.

Якби не пес, який зекономив військовим час, то вони б могли й не встигнути ліквідувати лідера терористів. Нагороду за цю спецоперацію отримали всі, крім Каїро.

Осама бен Ладен був далеко не єдиним терористичним лідером, на якого полювали собаки. Ще один – глава ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді. Його в глухий кут загнав ще один бельгієць, на ім'я Конан.

У 2019 році почався рейд на Бариш, що призвів до полювання, а потім і смерті терориста. Військові спочатку бомбардували комплекси Багдаді ракетами, а потім у хід пішла наземна наступальна операція. Аль-Багдаді, оточивши себе дітьми почав тікати. Навздогін кинулися військові пси, серед яких і Конан.



Конан, який ліквідував терориста / Фото CNBC

Конан загнав Багдаді в тунель і майже добрався до терориста. Однак, той скористався поясом смертника. Вибух забрав не тільки самого Багдаді, а й дітей, які його оточували. Сам Конан не постраждав.



Абу Бакр аль-Багдаді / Фото Wsj.ne

А згодом, Конана представив сам президент у Білому домі. Трамп назвав його міцним горішком і найгероїчнішим псом в історії США. Правда, стояв від нього на відстані, як і дружина Меланія, а от Майк Пенс, навпаки з ним бавився.

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Звичайно, що це далеко не весь список собак, які мають звання справжніх героїв. Його, мабуть, можна продовжувати вічно. Щодня десь в Афганістані, Іраку чи Сирії такі бойові чотирилапі виконують надскладні й дуже небезпечні завдання рятуючи сотні життів.