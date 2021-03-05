Соцмережа інстаграм у 2010 році стала справжнім відкриттям. Засновники не встигли й отямитись від розробки, як додатком вже почали користуватись тисячі людей. Успіх був шаленим, однак здійснити такий прорив вдалося не одразу.

Соцмережу інстаграм створили Кевін Систром і Майк Крігер у 2010 році. Обидва вони закінчили Стенфордський університет, де й познайомились.

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"Ми ледве знали один одного в коледжі. Я тільки втратив свою роботу і хотів почати щось самостійно, щоб не залежати ні від кого. Я зустрів Майка в кав'ярні, він саме працював, зламував проєкт і я зрозумів – круто він "хакнув" цей проєкт, він виглядає справді розумним", – сказав Кевін Систром.



Кевін Систром і Майк Крігер / Фото moneymakerfactory

Кевін Систром – що відомо

Кевін – англосакс із заможної сім'ї, зі світом IT познайомився ще в дитинстві. Коли був 12-річним підлітком – уже створював рівні для 2 частини Doom.

Що таке Doom? Це серія відеоігор жанру шутера від першої особи. Її розробила компанія id Software ще у 1990-х роках. Відомо, що ранні ігри серії є одними з перших шутерів від першої особи, у яких використовували тривимірну графіку, багатокористувацьку гру та підтримку створюваних користувачами модів.

Кар'єру програміста Кевін почав в компанії Odeon, тепер вона відома як Twitter. Тоді ж, у 2005 році познайомився з Марком Цукербергом, який запропонував йому піти з останнього курсу Стенфорда, щоб розробити фотосервіс для Facebook, Кевін пропозицію відкинув. Систром ще не здогадувався, що Марк таки візьме, що хоче, але про це – згодом.

Перший інвестор – Стів Андерсон

"Я пішов в бар, де збирались інвестори, люди просто показували прототипи своїх ідей на телефоні. Там я показав нашу ідею одному, звали його Стів Андерсон – він і став нашим першим інвестором", – розповів Систром.



Стів Андерсон / Фото modirnab

Стів Андерсон – один із найуспішніших інвесторів Кремнієвої долини, займає 2 місце в "Списку Мідаса" – щорічному рейтингу найбільш ефективних "вкладників" у сфері технологій. Саме Стів Андерсон на правах інвестора поставив умову Кевіну – знайти партнера. Він виписав перший чек на 250 тисяч доларів. Так до Кевіна приєднався Майк Крігер, який раніше працював в компанії Meebo – Frontend-розробником.

Початковий проєкт з тріском провалився

Перший проєкт мав назву "Бурбон" – геолокаційні мережа з можливістю обробки фотографій. Запуск додатка з тріском провалився, ледь назбиравши тисячу користувачів. Після чергової зустрічі з інвесторами в липні 2010 року команда вирішила змінити підхід – додати фільтри для фото та лайки й коментарі, як у фейсбуку. Так з'явився перший пост в інстаграмі – Кевін Систром опублікував фото свого пса і підписав його "тест".

Логотип придумали за 45 хвилин

Новий додаток отримав назву Instagram – від слів Instant та Telegram – тобто миттєва телеграма. За першу добу його завантажили тисячі разів, сервери просто не витримували.

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Логотип Instagram, який є одним з найвідоміших іконок додатків, був намальований за 45 хвилин, коли в Apple вирішили вивести додаток на головну сторінку App Store. Єдина умова була – надіслати іконку впродовж години.

Прототипом "лого" є зображення камери Polaroid, додав веселку та абревіатуру INST дизайнер Кол Райс. Впродовж років лого еволюціонувало до усім знайомої рожевої іконки.



Якими були логотипи соцмережі / Фото dnative

Успіх інстаграму здивував усіх

В інстаграмі майже відразу почали реєструватись впливові та зіркові:

Снуп Дог;

Джастін Бібер (він захотів 30 тисяч доларів за свою реєстрацію, у чому йому відмовили);

Папа Римський.

"Спостерігати, як Папа Франциск опублікував своє перше фото в інстаграмі, було неймовірно. Франциско, ласкаво просимо до спільноти. Ваші повідомлення про смирення, співчуття та милосердя залишать стійкий слід", – відреагував тоді Кевін.

Про успіх та невдачі соцмережі – дивіться у програмі.