З надзвичайного курорту – у військову базу: історія розвитку і занепаду Криму

19 лютого 1954 року Крим офіційно став українським. Тоді півострів передавали занедбаною пустелею, а окупували вже квітучим курортом. Москва перетворює Крим у мілітарний плацдарм з елементами техногенних катастроф.

Версії щодо причин рішення віддати Крим Україні тодішнього очільника СРСР Нікіти Хрущова різняться, але досі використовують російські пропагандисти. Втім вони забувають розказати про те, що Москва руйнує все, що зробила для Криму Україна.

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Український Крим

Передача півострова Україні врятувала його від економічної та гуманітарної катастрофи. Саме у складі України почався його розквіт. З материкової України привозили матеріальні ресурси.

Регіон вдалося відбудувати та створити потужну виноробну, видобувну, транспортну й курортну інфраструктури.

Окупація півострова

Після окупації Криму у 2014 році російська влада почала руйнувати туристичні принади півострова, перетворюючи його суто на військовий полігон. Кремль нарощує військову присутність у Криму та натякає на розміщення там баз із ядерними боєголовками.

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Мілітаризація здається російському уряду важливішою навіть за нестачу питної води для мешканців. Зараз у Криму можна побачити сухі річки та порожні водосховища, а воду у найбільших містах півострова подають тепер за графіком – по кілька годин на добу.

Ситуація з водою у Криму

За словами політолога Андрій Багінського, з підводних вод будуть діставати ті запаси прісної води, бо навіть під самим морським дном є якісь запаси.

Це дуже складно і фактично ресурсів Росії не вистачить, щоб в нормальних об'ємах забезпечити водою звідти всіх кримчан та всі домогосподарства,

– наголосив він.

Що у Криму зараз

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зазначила, що люди, які поїдуть в Крим і не розуміють контексту окупації, побачать дороги, які збудувала Росія. Також побачать об'єкти мілітаризації Криму, наприклад, житло для російських військових.

Переслідування населення

Одразу після окупації російська влада почала переслідувати кримських татар, які з перших днів виступали за збереження Криму у складі України. Лише цього тижня ФСБ Росії запроторило за ґрати ще 6 кримськотатарських активістів.



Суд у Сімферополі заарештував усіх затриманих кримчан / Фото Кримської солідарності

Спершу у їхніх оселях провели несанкціоновані обшуки та без присутності адвокатів, а врешті – відкрили статтю за тероризм.

Реакція світу

Окупацію та референдум за приєднання Криму до Росії не визнали у жодній з цивілізованих країн світу. З 2014 року Росія є під санкціями.

Україна ініціювала створення Кримської платформи для розв'язання питань з деокупації півострову. Перший саміт має відбутися 23 серпня цього року.

Зверніть увагу!

Створення Кримської платформи Зеленський ініціював у вересні 2020 року. Детальніше читайте

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Хто приїде на саміт

Свою участь підтвердили вже кілька країн, зокрема - США, Велика Британія й Туреччина. Натомість Кремль вирішив використати цей момент, аби поторгуватися щодо відновлення подачі води до Криму з Херсонщини.