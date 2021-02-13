Радянський космічний корабель "Буран" міг під час повернення з орбіти приземлитися в Криму. Саме для цього сімферопольський аеропорт повністю переоснастили і створили унікальну злітно-посадкову смугу.

Джерело: "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу

Що відомо про інші події в окупованому Криму – дізнайтеся у новому випуску програми.

До теми У Криму вчительку вигнали зі школи, бо вона поскаржилася на низьку зарплату

Вчительку звільнили після скарги

У Криму вчителька кинула виклик системі, вона поскаржилася на свою низьку заробітну плату. Після скарги підконтрольному Кремлю губернатору Севастополя – жінку звільнили, її навіть допитали у російському управлінні з протидії екстремізму. Проте педагогиня почала поширювати свою історію у соцмережах і вимагати підвищення зарплати вчителям.

Довідка. Зарплата жінки становила 12 тисяч рублів – це приблизно 4,5 тисячі гривень.

Пошук прісної води на дні моря в Криму

У Криму шукають прісну воду під Азовським морем. У тому, що вона там є, запевнив Володимир Путін під час своєї пресконференції. Призначений Кремлем голова півострова повідомив, що в Криму вже почали геологічну розвідку. Результати досліджень пообіцяли надати за рік.

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