Сьогодні у світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Тільки на території сучасної України загинули 1,5 мільйонів євреїв. Нацисти збирали їх гуртом та розстрілювали або ж спалювали.

Джерело: 24 канал

Доктор політичних та кандидат історичних наук, директор Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру при Меморіальному центрі Владислав Гриневич навів жахаючі факти з історії про те, як гинули євреї. Багато з них були громадянами України.

Зверніть увагу День пам'яті жертв Голокосту 2021: табори смерті, жертви та що не можна забувати

Як вбивали євреїв

Він розповів, що німці поділили Україну по так званих зонах, у кожній по-різному винищували людей.

► Одна з таких – Генеральна губернія – на території західної України. Там створювали специфічні гетто, у яких євреї ще деякий час жили, потім їх вбивали у концтаборах. Вони були обладнані газовими камерами.

► На території східної України та загалом східної Європи німці почали вбивати євреїв дуже швидко і специфічно – кулями. Їх масово розстрілювали.

"Євреїв вбивали, бо вони були євреями"

"Класичним символом Голокосту є Бабин Яр, де вбили тільки за 2 дні приблизно 34 тисячі осіб. Німці оголосили їм зібратися з речами, тож євреї думали, що їх вивозитимуть. Потім позабирали речі та документи", – розповів історик.

Свідки розповідають, що євреїв ставили вздовж ям і один з німців сміявся, мовляв, як "шпроти у банку". Їх розстріляли пострілами в голову. Це була жахлива ситуація, коли батьки бачили, як їхніх родичів та дітей вбивають,

– згадав Гриневич розповіді свідків.

Історик також наголосив, що євреїв часто вбивали за те, що вони євреї. А радянська пропаганда всіляко підживлювала міф, що, мовляв, українські націоналісти вбивали особисто з кулеметів, а німці нічого не робили, стояли поряд і курили.

"Тому ми маємо створювати українську модель пам'яті Голокосту. Зокрема, говорити про те, що вертикаль злочину існувала від найвищих нацистських злочинців до пересічних поліцеїв чи двірників, які видавали євреїв. Всі вони є злочинцями", – наголосив Гриневич.



Трагедія в Бабиному Яру / Фото Getty Images

Історична довідка. 2005 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 27 січня проголосили Міжнародним днем пам'яті жертв голокосту. Співавторами документа виступили 100 держав, в пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Дату 27 січня обрали не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенцима.

Що таке Голокост? Голокост з давньогрецької перекладається як "всеспалення" й означає систематичне переслідування і знищення євреїв нацистською Німеччиною і колабораціоністами протягом 1933 – 1945 років.



Офіційно визнано, що приблизно 6 мільйонів євреїв вбили протягом Голокосту. З них 2, 5 мільйонів – на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні.

Дивіться відео: історик розповів деталі Голокосту