Кабінет Міністрів 31 грудня 2020 року підписав угоду про розподіл продукції на 7 нафтогазових ділянках із переможцями прозорих аукціонів. Це дасть змогу залучити щонайменше 12 мільярдів гривень у видобуток газу.

Надзвичайно успішний кейс, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав підписання угоди "надзвичайно успішним кейсом". Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Держава, крім інвестицій, отримає сотні нових високооплачуваних робочих місць, значну частку від видобутого ресурсу та суттєві податкові надходження,

– сказав Шмигаль.

Що передбачає угода

За словами політика, угода є важливим кроком для енергонезалежності та енергетичної самодостатності. Все тому, що розробка цих родовищ допоможе суттєво наростити видобуток блакитного палива.

Шмигаль додав, що підписання угоди про розподіл продукції демонструє міжнародним інвесторам, що український уряд виконує взяті зобов'язання, а наша держава є привабливою для інвестицій.

Зверніть увагу! Раніше Шмигаль заявив, що Україна збільшує видобуток газу. В уряді ухвалили рішення щодо придбання НАК "Нафтогаз" Юзівської нафтогазоносної площі.