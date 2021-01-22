22 січня в Україні відзначають 102 річницю Дня соборності України. Саме цього дня 1919 року тисячі людей зібрались на Софійському майдані у Києві, щоб почути доленосні слова.

Рівно опівдні проголосили про об'єднання Української та Західної Української Народних Республік. Детальніше про історичне значення цього дня та спогади людей, які долучились до Акту Злуки – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Єдина соборна держава

Вперше за багато років Україна постала на карті світу єдиною і соборною державою, розповів історик Олег Савчук.

День соборності трохи нагадує українську казку про богатиря, якого вороги підступом перемогли, розрубали на частини і розкидали по степу. А вірний побратим скропив живою водою і тіло богатиря знову стало живим, цілим. Ідея соборності людей – це та жива вода,

– зазначив Савчук.

Живий ланцюг

Радянська влада усіляко замовчувала про цю історичну подію. Лише 22 січня 1990 року небайдужі українці відзначили Акт Злуки як свято. Щоб вшанувати цю дату, організували так званий "живий ланцюг".

Тоді за руки взялися мільйони людей. Ланцюг Злуки став ще одним кроком до здобуття Україною незалежності.

Савчук зауважив: "Тоді Народний рух України організував наймасовішу акцію, мабуть, за часів незалежності. Тому що 3 мільйони людей встали в живий ланцюг від Києва до Івано-Франківська".

Спогади львів'янина

Микола Кушнір пам'ятає події 30-річної давнини дуже яскраво. Він зауважив, що тоді на живий ланцюг єдності вийшла і молодь, і старше покоління.

Я дуже добре пам'ятаю, як той ланцюг розтягнувся. І машини, які їхали, нам сигналили. Національний прапор був ще майже під забороною, але його використовували, і ніхто його вже не забирав,

– згадував Кушнір.

Львів'янин розповів, що тоді, у 1990 році, так само був морозний день зі снігом. Та ніхто з учасників акції єдності на погоду не зважав.



Микола Кушнір / Скриншот з відео

Епохальне значення

Історики називають Акт Злуки одним з найважливіших документів нашої держави. У науковій бібліотеці Львівського університету зберігають унікальні історичні документи, яким вже понад 100 років.

Акт Злуки мав епохальне значення не лише для самих українців, а й для геополітики. "В умовах руйнування великих імперій світова політика дуже обережно ставилась до новоутворюваних держав. І дуже важливо було пояснити світові, чому один народ, а 2 держави", – відзначив історик Василь Кмет.



Акт Злуки – один із найважливіших документів України / Скриншот з відео

За його словами, для радянської влади це було дуже болюче питання. І тому жодних ані урочистостей, ані навіть згадок в підручниках з історії бути не могло.

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Починаючи з 1990 року щороку українці проводять "живий ланцюг". Такі акції влаштовують в різних куточках України. Цьогоріч через суворий локдаун небайдужі вшанують цю дату покладанням квітів до пам'ятників видатних українців, які стали символами сучасної держави.