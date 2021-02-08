Історична книга, яка змінить ваші уявлення про післявоєнну Європу

Джерело:фейсбук Володимира В'ятровича
Понад місяць не писав про прочитане не тому, що не заглядав у книги. Навпаки – тому що занурився у велику книгу, яка не відпускала.
Велику в різних значеннях: об'єму (майже 900 сторінок дрібного шрифту), масштабу оповіді (йдеться про післявоєнну історію Європи, при чому не лише Західної) і її місця в історіографії.
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Тоні Джадт книгою "Після війни. Історія Європи від 1945 року" докорінно змінив мої уявлення про те, яким має бути узагальнююче історичне досліджень певного періоду. У нього це не просто перелік фактів та опис подій, а глибока аналітика, відповіді не лише на питання "що сталося", але і "як сталося" і головне "чому сталося".
Їх формулювання – це переплетення політичної історії, геополітики, економіки, культури.
Деякі з описаних ним ніби відомих подій постають зовсім в іншому світлі. Для мене такими стали теми подолання нацистської спадщини в Німеччині та комуністичної у Східній Європі. В описі Джадта видно як важко долали тоталітаризм і на які компроміси в цьому процесі йшли політики.
Текст дуже "густий", мінімум словесної водички, його не можливо просто "перебігти". Разом з тим стиль письма приємний, часом іронічний. Автор впевнено дає власні яскраві оцінки подіям, явищам, особам, не ховається за цитатами інших авторитетів. І навіть якщо не поділяєш якісь з цих оцінок, не можливо не оцінити вміння Джадта переконувати.
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Головний недолік книги для мене – в цій історії Європи замало України. Але це не через недбалість Джадта. Просто нам українцям (історикам і не лише) ще треба зробити багато для того аби вписати свою історію, своє минуле і майбутнє, в європейську.