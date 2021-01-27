Чи існує на Закарпатті угорський сепаратизм: заяви Кулеби та Сіярто

Дмитро Кулеба заявив, що не бачить підстав підозрювати "угорський сепаратизм" на Закарпатті. Така ж позиція й у міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Джерело: 24 канал

Свою думку щодо ситуації з угорцями у Закарпатській області Дмитро Кулеба висловив під час спільної пресконференції зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.

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Позиція Кулеби

Немає жодних підстав говорити про "угорський сепаратизм". Також немає підстав вважати, що українська держава хоче завдати будь-якої шкоди українським угорцям Закарпаття,

– зазначив міністр.

Він уточнив, що "ми є однією країною, одним суспільством і так буде завжди".

Кулеба вважає головними перешкодами для розвитку українсько-угорських відносин – емоції та підозри. "Ми окремо поговорили з Сіярто про це, і погодилися, що до українсько-угорських відносин потрібно підходити з гарячим серцем, але холодною головою", – пояснив глава МЗС України.

Кулеба категорично засудив будь-які прояви неповаги до угорської громади в Україні та вважає неприйнятною будь-яку антиукраїнську риторику.

Що про це каже Сіярто

Глава МЗС Угорщини також запевнив, що наміру сепаратизму зі сторони угорців Закарпаття не існує.

Звинувачення, пов'язані з сепаратизмом, не мають жодного сенсу,

– заявив Сіярто.

Нагадаємо, у грудні 2020 року у відносинах України та Угорщини почалося чергове загострення.

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