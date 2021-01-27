Чи існує на Закарпатті угорський сепаратизм: заяви Кулеби та Сіярто
Дмитро Кулеба заявив, що не бачить підстав підозрювати "угорський сепаратизм" на Закарпатті. Така ж позиція й у міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.
Джерело: 24 канал
Свою думку щодо ситуації з угорцями у Закарпатській області Дмитро Кулеба висловив під час спільної пресконференції зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.
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Позиція Кулеби
Немає жодних підстав говорити про "угорський сепаратизм". Також немає підстав вважати, що українська держава хоче завдати будь-якої шкоди українським угорцям Закарпаття,
– зазначив міністр.
Він уточнив, що "ми є однією країною, одним суспільством і так буде завжди".
Кулеба вважає головними перешкодами для розвитку українсько-угорських відносин – емоції та підозри. "Ми окремо поговорили з Сіярто про це, і погодилися, що до українсько-угорських відносин потрібно підходити з гарячим серцем, але холодною головою", – пояснив глава МЗС України.
Кулеба категорично засудив будь-які прояви неповаги до угорської громади в Україні та вважає неприйнятною будь-яку антиукраїнську риторику.
Що про це каже Сіярто
Глава МЗС Угорщини також запевнив, що наміру сепаратизму зі сторони угорців Закарпаття не існує.
Звинувачення, пов'язані з сепаратизмом, не мають жодного сенсу,
– заявив Сіярто.
Нагадаємо, у грудні 2020 року у відносинах України та Угорщини почалося чергове загострення.
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Конфлікт між Україною та Угорщиною: коротко
- Розпочався після українських місцевих виборів, коли угорські чиновники агітували за кандидатів на Закарпатті. Через це Україна заборонила їм в'їзд.
- Згодом СБУ провела обшуки у благодійному фонді Угорщини на Закарпатті через підозру у загрозі суверенітету України.
- Угорщина різко сприйняла такі кроки та поскаржилась на Україну в ЄС.
- Згодом Кулеба запросив Сійярто до Києва, щоб обговорити проблеми.
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