Кар'єра Ірини Венедіктової розпочалась від 3 номеру у списку президентської партії "Слуга народу". Потім вона була очільницею правоохоронного комітету парламенту, а пізніше – виконувачкою обов'язків у ДБР. Зрештою, тепер вже рік – генпрокурорка.

В українському праві діє презумпція невинуватості. І сама пані Венедіктова теж про неї не забувала – чимдужче відтягувала підписання підозри одному з народних депутатів, колишньому колезі по фракції – Олександру Юрченку.

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Однак покриванням депутатів генпрокурорка не обмежилася. Вже кілька місяців грає чи не головну роль у гостросюжетному трилері "врятувати нерядового Олега Татарова". Заступнику очільника Офісу Президента закидають участь у корупційній схемі і хабарництво.

Довідка. Татаров фігурує у справі про розкрадання квартир Нацгвардії. У справі мовиться про заволодіння 81 мільйоном гривень.

Відома схема генпрокурорів

Саме з легкої руки Ірини Венедіктової у справі змінили групу прокурорів, а далі її передали з НАБУ до СБУ. Це сталось вже після вручення підозри і навіть призначення суду з обрання запобіжного заходу.

Однак за останні пів року це вже не новинка, адже щонайменше 3 справи у саме цей спосіб вже пробували забирати у НАБУ і ВАКС через скандально відомий Печерський райсуд столиці.

Схема досить проста: подається скарга до районного суду, аби той зобов'язав генпрокурора передати справу іншому органу розслідування. Такий алгоритм підмітили вже у справах:

Татарова;

"Приватбанку";

"ВіЕйБі" банку бізнесмена Олега Бахматюка.

"Схема не нова, нею користувався ще Юрій Луценко, щоправда, з іншою аргументацією. Він говорив про конфлікт інтересів. Напевно, це вдосконалена схема і тепер її можна назвати схемою Венедіктової", – сказав нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Чи можливо відправити у відставку Венедіктову

Фахівці впевнені, що вибіркова м'якість генпрокурорки до олігархів та деяких сильних у світі пов'язана з керованістю з Банкової. Це всіх влаштовує, навіть попри скандальність Венедіктової.

Зняти – можливо, на це є голоси. Однак поставити когось іншого – на це неможливо знайти голосів. Венедіктова домовляється. Вона не йде в гострий кут з людьми, з якими домовився Зеленський, ось це і є 1000% свій прокурор,

– запевнив ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак.

Річний звіт про роботу генпрокуратури на 80 сторінок з безліччю світлин і найвизначнішими досягненнями Офісу вже передали профільному комітету парламенту.

Питання є й щодо реформи відомства, адже переатестацію прокурорів і реформу окружних органів Венедіктова визначила мало не найвагомішим досягненням.

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"Ми з нашого правоохоронного комітету плануємо низку виїздів у регіони, аби побачити, як це справді буде працювати. Звичайно, є різні оцінки її діяльності – в комітеті, в парламенті, суспільстві. Звичайно, будуть гострі питання", – сказав голова комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Парламентарі зможуть поставити запитання генпрокурорці, адже її запросили прозвітувати у сесійній залі. Зокрема, і в справах Революції Гідності.