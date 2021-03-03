Венедіктова подала до суду на ведучу Яніну Соколову

Джерело:Фейсбук Яніни Соколової
Телеведуча Яніна Соколова заявила, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова подала позов до суду через її професійну діяльність. У документах, які надала журналістка, вона зазначена відповідачем. Проте є ще один фігурант справи – позаштатний агент НАБУ.
Яніна Соколова брала інтерв'ю в Євгена Шевченка, "секретного" агента НАБУ у програмі "Соромно". Він розказав про деталі найбільшого готівкового хабаря в Україні.
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За словами Шевченка, за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського прокурорка Ірина Венедіктова нібито отримала хабар у розмірі 6 мільйонів доларів.
Гість у студії журналістки розказав і про бажання очільниці прокуратури "загасити" цю справу. За словами Соколової, він казав про це прямим текстом. Але сповіщення про виклик до суду прийшло їм обом.
Ведуча відреагувала постом у фейсбуці.
Мені дивно бачити позов пані генпрокурорки і по сумісництву "ока государєвого" проти мене як проти журналіста. Не знаю, чому я фігурую як "відповідач". Інтерв'ю – це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв'ю гість,
– написала вона.
Після того Соколова доповнила своє повідомлення статтями з чинного законодавства щодо свободи слова і журналістської діяльності та закликала прокурорку перечитати це ще раз.
"І припиніть тиснути на журналістів, активістів і переслідувати їх в демократичній країні. Україна – не Росія. Спілкування з ОПЗЖ, які дали голоси за Ваше призначення бачу дається взнаки," – додала Соколова.
Його пост у фейсбуці був коротшим, проте не менш влучним.
Пані Ірина Венедіктова, я розумію, що у Печерському суді немає жодних надій на справедливий вирок і мене там засудять, але сподіваюсь, дадуть не 7 років тюрми, як отримав Сергій Стерненко?
– написав Євген Шевченко.
Він ще раз підтвердив свої слова та зазначив, що звинуватив прокурорку в отриманні хабаря.Зверніть увагу! Розглядатимуть справу в квітні у Печерському районному суді міста Києва. Суддя – Віталій Писанець. Раніше він обирав запобіжні заходи підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.