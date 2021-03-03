Телеведуча Яніна Соколова заявила, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова подала позов до суду через її професійну діяльність. У документах, які надала журналістка, вона зазначена відповідачем. Проте є ще один фігурант справи – позаштатний агент НАБУ.

Яніна Соколова брала інтерв'ю в Євгена Шевченка, "секретного" агента НАБУ у програмі "Соромно". Він розказав про деталі найбільшого готівкового хабаря в Україні.

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Венедіктова проти агентів НАБУ

За словами Шевченка, за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського прокурорка Ірина Венедіктова нібито отримала хабар у розмірі 6 мільйонів доларів.

Гість у студії журналістки розказав і про бажання очільниці прокуратури "загасити" цю справу. За словами Соколової, він казав про це прямим текстом. Але сповіщення про виклик до суду прийшло їм обом.

Як відреагували учасники інтерв'ю

Ведуча відреагувала постом у фейсбуці.

Мені дивно бачити позов пані генпрокурорки і по сумісництву "ока государєвого" проти мене як проти журналіста. Не знаю, чому я фігурую як "відповідач". Інтерв'ю – це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв'ю гість,

– написала вона.

Після того Соколова доповнила своє повідомлення статтями з чинного законодавства щодо свободи слова і журналістської діяльності та закликала прокурорку перечитати це ще раз.

"І припиніть тиснути на журналістів, активістів і переслідувати їх в демократичній країні. Україна – не Росія. Спілкування з ОПЗЖ, які дали голоси за Ваше призначення бачу дається взнаки," – додала Соколова.

Працівник НАБУ теж написав в соцмережах

Його пост у фейсбуці був коротшим, проте не менш влучним.

Пані Ірина Венедіктова, я розумію, що у Печерському суді немає жодних надій на справедливий вирок і мене там засудять, але сподіваюсь, дадуть не 7 років тюрми, як отримав Сергій Стерненко?

– написав Євген Шевченко.

Він ще раз підтвердив свої слова та зазначив, що звинуватив прокурорку в отриманні хабаря.

Зверніть увагу! Розглядатимуть справу в квітні у Печерському районному суді міста Києва. Суддя – Віталій Писанець. Раніше він обирав запобіжні заходи підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.