Депутатка від "Слуги народу" прийшла в Раду з годинником за майже 10 тисяч доларів

Джерело:"Страна"
Ірина Аллахвердієва, депутатка фракції "Слуга народу", прийшла у Верховну Раду з дорогим аксесуаром. Саме цю депутатку спершу називали "корабельною сосною".
Фото годинника на руці Аллахвердієвої зробив фотограф Ізим Каумбаєв. З ним депутатка прийшла на засідання Ради 19 лютого.
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Вітаючись з колегою, депутатка випадково "засвітила" швейцарський годинник Ulysse Nardin моделі Classico Jade з перламутровим циферблатом і діамантами по колу.
Браслет виготовлений з крокодилячої шкіри коричневого кольору.
Як пише видання, Classico Jade з колекції 2018 року й початково коштував 9 900 доларів або близько 275 тисяч гривень.
У декларації Аллахвердієвої наявний дорогий годинник FREDERIQUE CONSTANT вартістю 145 тисяч гривень.
Годинник FREDERIQUE CONSTANT, який є в декларації Аллахвердієвої / Скриншот з watch.ua
Раніше "Слуга народу" Шуляк засвітила у Раді сережки за понад 100 тисяч гривень: фотоВідзначимо: на фото детально не видно, чи справді годинник є моделлю, про яку пише видання. Детальніших фото у мережі наразі знайти не вдалося.
Депутатка "Слуги народу" Аллахвердіева полюбляє відвідувати парламент у гламурному одязі та з модними аксесуарами. Аллахвердіеєву помічали з:
Аллахвердієва з сумкою Gucci / Фото: "Страна"