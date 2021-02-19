Депутатка від "Слуги народу" прийшла в Раду з годинником за майже 10 тисяч доларів

19 лютого 2021 , 13:01
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Джерело:

"Страна"

Ірина Аллахвердієва, депутатка фракції "Слуга народу", прийшла у Верховну Раду з дорогим аксесуаром. Саме цю депутатку спершу називали "корабельною сосною".

Фото годинника на руці Аллахвердієвої зробив фотограф Ізим Каумбаєв. З ним депутатка прийшла на засідання Ради 19 лютого.

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Вітаючись з колегою, депутатка випадково "засвітила" швейцарський годинник Ulysse Nardin моделі Classico Jade з перламутровим циферблатом і діамантами по колу.

Браслет виготовлений з крокодилячої шкіри коричневого кольору.

Як пише видання, Classico Jade з колекції 2018 року й початково коштував 9 900 доларів або близько 275 тисяч гривень.

У декларації Аллахвердієвої наявний дорогий годинник FREDERIQUE CONSTANT вартістю 145 тисяч гривень.


Годинник FREDERIQUE CONSTANT, який є в декларації Аллахвердієвої / Скриншот з watch.ua

Раніше "Слуга народу" Шуляк засвітила у Раді сережки за понад 100 тисяч гривень: фото

Відзначимо: на фото детально не видно, чи справді годинник є моделлю, про яку пише видання. Детальніших фото у мережі наразі знайти не вдалося.

Аллахвердієва у Раді

Депутатка "Слуги народу" Аллахвердіева полюбляє відвідувати парламент у гламурному одязі та з модними аксесуарами. Аллахвердіеєву помічали з:

  • Із сумочкою від Gucci за 1892 долари (у жовтні 2019),
  • У сукні від Versace за кількасот євро (липень 2019),
  • З новим iPhone 11 Pro Max за 41 тисячу гривень (листопад 2019).


Аллахвердієва з сумкою Gucci / Фото: "Страна"

Аллахвердієва – не "корабельна сосна"

  • Окрім того, саме Аллахвердієву спершу вважали "кораблельною сосною", про яку нібито говорив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і Давид Арахамія.
  • Однак потім сам Корнієнко зізнався: про Ірину Аллахвердієву вони говорили виключно як про красуню.
  • Усе решта, зокрема й фраза про "бабу робочу, як корабельна сосна" – про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську.