Ірина Аллахвердієва, депутатка фракції "Слуга народу", прийшла у Верховну Раду з дорогим аксесуаром. Саме цю депутатку спершу називали "корабельною сосною".

Фото годинника на руці Аллахвердієвої зробив фотограф Ізим Каумбаєв. З ним депутатка прийшла на засідання Ради 19 лютого.

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Вітаючись з колегою, депутатка випадково "засвітила" швейцарський годинник Ulysse Nardin моделі Classico Jade з перламутровим циферблатом і діамантами по колу.

Браслет виготовлений з крокодилячої шкіри коричневого кольору.

Як пише видання, Classico Jade з колекції 2018 року й початково коштував 9 900 доларів або близько 275 тисяч гривень.

У декларації Аллахвердієвої наявний дорогий годинник FREDERIQUE CONSTANT вартістю 145 тисяч гривень.



Годинник FREDERIQUE CONSTANT, який є в декларації Аллахвердієвої / Скриншот з watch.ua

Раніше "Слуга народу" Шуляк засвітила у Раді сережки за понад 100 тисяч гривень: фото

Відзначимо: на фото детально не видно, чи справді годинник є моделлю, про яку пише видання. Детальніших фото у мережі наразі знайти не вдалося.

Аллахвердієва у Раді

Депутатка "Слуги народу" Аллахвердіева полюбляє відвідувати парламент у гламурному одязі та з модними аксесуарами. Аллахвердіеєву помічали з:

Із сумочкою від Gucci за 1892 долари (у жовтні 2019),

за 1892 долари (у жовтні 2019), У сукні від Versace за кількасот євро (липень 2019),

за кількасот євро (липень 2019), З новим iPhone 11 Pro Max за 41 тисячу гривень (листопад 2019).



Аллахвердієва з сумкою Gucci / Фото: "Страна"

Аллахвердієва – не "корабельна сосна"