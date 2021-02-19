Депутатка від "Слуги народу" прийшла в Раду з годинником за майже 10 тисяч доларів
Ірина Аллахвердієва, депутатка фракції "Слуга народу", прийшла у Верховну Раду з дорогим аксесуаром. Саме цю депутатку спершу називали "корабельною сосною".
Джерело:"Страна"
Фото годинника на руці Аллахвердієвої зробив фотограф Ізим Каумбаєв. З ним депутатка прийшла на засідання Ради 19 лютого.
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Вітаючись з колегою, депутатка випадково "засвітила" швейцарський годинник Ulysse Nardin моделі Classico Jade з перламутровим циферблатом і діамантами по колу.
Браслет виготовлений з крокодилячої шкіри коричневого кольору.
Як пише видання, Classico Jade з колекції 2018 року й початково коштував 9 900 доларів або близько 275 тисяч гривень.
У декларації Аллахвердієвої наявний дорогий годинник FREDERIQUE CONSTANT вартістю 145 тисяч гривень.
Годинник FREDERIQUE CONSTANT, який є в декларації Аллахвердієвої / Скриншот з watch.ua
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Аллахвердієва у Раді
Депутатка "Слуги народу" Аллахвердіева полюбляє відвідувати парламент у гламурному одязі та з модними аксесуарами. Аллахвердіеєву помічали з:
- Із сумочкою від Gucci за 1892 долари (у жовтні 2019),
- У сукні від Versace за кількасот євро (липень 2019),
- З новим iPhone 11 Pro Max за 41 тисячу гривень (листопад 2019).
Аллахвердієва з сумкою Gucci / Фото: "Страна"
Аллахвердієва – не "корабельна сосна"
- Окрім того, саме Аллахвердієву спершу вважали "кораблельною сосною", про яку нібито говорив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і Давид Арахамія.
- Однак потім сам Корнієнко зізнався: про Ірину Аллахвердієву вони говорили виключно як про красуню.
- Усе решта, зокрема й фраза про "бабу робочу, як корабельна сосна" – про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську.
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