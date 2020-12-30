В Ірані заявили про завершення розслідування авіакатастрофи МАУ у небі над Тегераном. Підсумки звіту опублікували перською та англійською мовами та передали всім залученим сторонам.

Влада Ірану заявила, що підбила підсумки розслідування. Про це заявив міністр доріг і міського розвитку Мохаммад Есламі, повідомляє пресслужба уряду Ірану.

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Іран раніше стверджував, що передав Україні та іншим країнам остаточний звіт щодо катастрофи літака МАУ, а саме онлайн відеозвіт. У ньому зазначили, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Тим часом у МЗС України заявили, що проєкт технічного звіту українській стороні так і не надійшов. Натомість Україна отримала лише запис відеоконференції про технічну сторону справи.

Зауважимо, що раніше Канада оприлюднила звіт щодо збиття літака МАУ в Ірані. У ньому країна висловила підтримку українській стороні та закликала Іран відшкодувати збитки та виплатити матеріальну допомогу родичам загиблих.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Вранці 8 січня 2020 року український літак авіакомпанії МАУ збили у небі над Іраном. Згодом стало відомо, що пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири. У справі затримали 6 підозрюваних. Але 3 з них вийшли під заставу.

Але 3 з них вийшли під заставу. Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу