Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Тегеран виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям загиблих
Іран збирається виплатити компенсації сім’ям загиблих у катастрофі літака українського МАУ, який був збитий ракетами на початку року. Так, уряд країни доручив якнайшвидше виплатити людям по 150 тисяч доларів США.
Відповідне доручення вже надали Міністерству доріг і міського розвитку Ірану. Про це пише IRNA.
Водночас Переговори з Іраном про катастрофу літака МАУ – провал, – Кулеба
Сім'ям загиблих виплатять по 150 тисяч доларів або еквівалентну суму в інших валютах. У рішенні іранського уряду йдеться про те, що гроші мають бути виплачені всім "без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством", згідно з законами країн.
Український пасажирський літак МАУ 8 січня Іран збив ракетами у небі поблизу Тегерана. На борту було 176 людей, всі вони загинули. Більше про катастрофу – за посиланням.
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