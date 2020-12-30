Іран збирається виплатити компенсації сім’ям загиблих у катастрофі літака українського МАУ, який був збитий ракетами на початку року. Так, уряд країни доручив якнайшвидше виплатити людям по 150 тисяч доларів США.

Відповідне доручення вже надали Міністерству доріг і міського розвитку Ірану. Про це пише IRNA.

Водночас Переговори з Іраном про катастрофу літака МАУ – провал, – Кулеба

Сім'ям загиблих виплатять по 150 тисяч доларів або еквівалентну суму в інших валютах. У рішенні іранського уряду йдеться про те, що гроші мають бути виплачені всім "без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством", згідно з законами країн.

Зверніть увагу! 30 грудня Тегеран також заявив, що розслідування катастрофи МАУ завершене. У відповідній заяві йдеться про те, що "розслідування провели професійно і без жодних упереджень".



Цікаво, що до цього Іран повідомив про передачу звіту щодо катастрофи літака МАУ Києву. Однак МЗС України заперечує отримання такого документу.

Український пасажирський літак МАУ 8 січня Іран збив ракетами у небі поблизу Тегерана. На борту було 176 людей, всі вони загинули. Більше про катастрофу – за посиланням.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу