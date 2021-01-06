Іран вже підготував і передав Україні свій звіт щодо причин авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном. Упродовж наступних двох місяців Україна разом з іншими постраждалими сторонами його доопрацює і передасть Ірану свої зауваження.

Українська сторона надзвичайно задоволена тим результатом, який є на сьогодні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін "Громадському радіо".

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Чому важливий технічний звіт

Дипломат розповів, що підготовка Іраном цього звіту коштувала великих зусиль не лише Україні, яка його вимагала, а й іншим постраждалим державам – Канаді, Великій Британії, Швеції та Афганістану.

Щодо важливості технічного звіту про причини авіакатастрофи Євген Єнін назвав одразу декілька пунктів:

він встановлює всі причини катастрофи;

саме на основі технічного звіту Іран буде змушений виробити весь комплекс заходів з усунення прогалин і недоліків у системі гарантування безпеки у своєму повітряному просторі;

саме матеріали технічного розслідування ляжуть в основу кримінального провадження із притягнення до відповідальності усіх причетних до катастрофи посадовців;

саме на основі результатів технічного розслідування значною мірою буде визначатися розмір компенсацій, які Іран має сплатити родичам загиблих.

Що далі буде зі звітом

Євген Єнін наголосив, що Іран підготував лише проєкт технічного звіту. Далі його мають доопрацювати інші країни-учасниці розслідування.

Сюди входять не лише держави, чиї громадяни постраждали в авіакатастрофі, а й, наприклад, виробник літака – США.

Ми цю роботу надзвичайно ретельно найближчим часом зробимо. Це буде результат консолідованої праці. На сьогодні важко встановити конкретну дату, але я більш ніж переконаний, що ми вкладемося у встановлений конвенцією 60-денний термін,

– запевнив заступник глави МЗС.

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Чи варто довіряти іранському звіту

Український дипломат переконаний, що наразі точно зарано забігати наперед і коментувати питання довіри, об'єктивності й неупередженості звіту.

"Можу сказати, що до окремих етапів технічного розслідування долучалися представники всіх зацікавлених держав. У які висновки усе це вилилося, ми побачимо при аналізі цього документа", – резюмував Євген Єнін.



Усі деталі авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу