Іран передав Україні остаточний звіт щодо катастрофи МАУ: деталі
Організація цивільної авіації Ірану опублікувала остаточний звіт про катастрофу пасажирського літака МАУ над Тегераном. Там названо її основні причини.
У звіті вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку. Про це повідомляє Tasnim News Agency.
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Представники Ірану передали документ офіційним особам України та інших країн, громадяни яких загинули під час авіакатастрофи.
Катастрофа МАУ в Ірані: що відомо
- В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Представники Ірану пообіцяли виплатити компенсації за збитий літак МАУ. Сума становитиме 200 мільйонів євро.
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