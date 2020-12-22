Організація цивільної авіації Ірану опублікувала остаточний звіт про катастрофу пасажирського літака МАУ над Тегераном. Там названо її основні причини.

У звіті вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку. Про це повідомляє Tasnim News Agency.

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Представники Ірану передали документ офіційним особам України та інших країн, громадяни яких загинули під час авіакатастрофи.

Зверніть увагу! Нещодавно звіт щодо збиття літака МАУ в Ірані оприлюднила й Канада. У ньому країна висловила підтримку українській стороні та закликала Іран відшкодувати збитки та виплатити матеріальну допомогу родичам загиблих. Детальніше про це – читайте тут.

Катастрофа МАУ в Ірані: що відомо

В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Представники Ірану пообіцяли виплатити компенсації за збитий літак МАУ. Сума становитиме 200 мільйонів євро.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу