У Канаді переконані, що літак МАУ у небі над Тегераном збили не через людську помилку. Іран досі не надає доступу до свідків, доказів і підозрюваних.

МЗС Канади висловили занепокоєння якістю інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною. Про це очільник відомства Жан-Філіп Шампань заявив в інтерв'ю CBC News.

Важливо Збиття літака МАУ в Ірані: Канада оприлюднила звіт про катастрофу

Він наголосив, що Канада не вірить у версію Ірану про причини катастрофи рейсу МАУ.

Ми повинні дати процесові йти своєю чергою. Але хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і, на мою думку, це викликає багато питань. Я буду піддавати сумніву все, що вони говорять, тому що я нічого не приймаю за чисту монету,

– сказав Шампань.

Він зазначив, що зараз складно розібратися в причинах катастрофи, тому, що Іран не надає Канаді доступ до свідків, доказів і підозрюваних.

Які версії збиття українського літака існують

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи МАУ в Тегерані. Відповідно до нього, трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним.

У РНБО заявили про 7 версій авіакатастрофи в Ірані причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

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Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ / Інфографіка 24 каналу