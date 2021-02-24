Спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар заявила, що Іран навмисно приховує обставини авіакатастрофи літака компанії МАУ. Трагедія сталась 8 січня 2020 року.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах Ірану нібито спеціально мають на меті "створити максимум плутанини ".

Важливо Іран завершив розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Що ще сказала спецдоповідачка ООН

Калламар зауважила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду на лист, який направила ще в грудні 2020 року.

Вона також звинуватила Іран в тому, що на місце катастрофи допустили мародерів. Ті, зі свого боку, не надали можливість рідним загиблих отримати речі жертв катастрофи.

До речі Іран відмовляється називати ім'я фігурантів авіакатастрофи МАУ, – Єнін

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ключові події

8 січня 2020 літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ збили двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

У момент катастрофи на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни 7 країн, зокрема й України. Усі вони загинули.

Тіла 11 українських громадян, які загинули у страшній катастрофі, повернули на батьківщину. Церемонія вшанування пам'яті відбулася у Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування.

Сама ж офіційна інформація про завенршення розслідування з'явилася 20 лютого. Наразі готують обвинувальний акт і справу найближчим часом передадуть до суду.

За словами заступника очільника МЗС Євгена Єніна, Україна збирається все вирішити з Іраном якомога швидше й обійтись позасудовими механізмами. Він очікує, що це вдасться зробити за 2 – 5 років.



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