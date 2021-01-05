Представники Ірану передали Україні технічний звіт щодо катастрофи пасажирського літака МАУ над Тегераном. Однак його ще має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

Документ передали з 5 спроби 31 грудня 2020 року. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, повідомляє "Суспільне".

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За його словами, наразі усі компетентні органи ретельно вивчають технічний звіт Ірану.

Зарано щось коментувати щодо звіту. Поки що є факт його отримання, далі аналіз покаже, наскільки він задовільняє Україну з точки зору об'єктивності та неупередженості,

– наголосив Єнін.

Заступник міністра розповів, що тепер Україна має 60 днів, щоб внести в документ свої зауваження та пропозиції. Вже після цього представники Ірану матимуть місяць, аби доопрацювати його.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський надав звання Героїв України членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі біля Тегерану. Глава держави вже підписав відповідний указ. Детальніше про це – читайте тут.

Єнін також додав, що звіт оприлюднять лише після того, як його затвердить рада Міжнародної організації цивільної авіації.

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Про передачу звіту заявив також посол Ірану в Україні Манучехр Мораді. Він розповів, що попри критику, Іран майже одразу після авіакатастрофи зізнався, що трагедія сталася внаслідок помилки.

Посол також повідомив, що усіх причетних до авіакатастрофи притягнули до відповідальності та затримали.

Довідка. Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ. Зокрема, уряд країни доручив якнайшвидше виплатити людям по 150 тисяч доларів. Детальніше про це – читайте тут.

Технічний звіт Ірану: коротко

Іранські ЗМІ 22 грудня 2020 року повідомили, що організація цивільної авіації Ірану опублікувала технічний звіт щодо авіакатастрофи МАУ. Там зазначили, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Натомість у Міністерстві закордонних справ України заявили, що нічого не отримали.

нічого не отримали. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що п роцес переговорів України та Ірану щодо авіакатастрофи затягнувся.

роцес переговорів України та Ірану щодо авіакатастрофи затягнувся. В Ірані 30 грудня 2020 року заявили про завершення розслідування авіакатастрофи МАУ.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу